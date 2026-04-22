चिंचणी मार्केटमध्ये एसटी बसचा भीषण अपघात; पाच जण जखमी.

चिंचणीत बस अपघातात पाच जखमी
तारापूर, ता. २२ (बातमीदार) ः डहाणू तालुक्यातील चिंचणी परिसरात मंगळवारी (ता. २१) सायंकाळी एसटी बसचा अपघात झाला. या अपघातात पाच जण जखमी झाले. तर बाजारपेठेतील दुकानाचे मोठे नुकसान झाले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, एसटीचा बसचालक गजानन विलास इंगळे, हा वरोरहून बोईसरकडे बस घेऊन जात होता. या वेळी चिंचणी मार्केट परिसरात बसने प्रथम रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली. यानंतर बस थेट एका सलूनमध्ये घुसली. यात एक मुलगी जखमी झाली. तर सलूनचे मोठे नुकसान झाले. तसेच बसच्या पुढील भागाचेही नुकसान झाले. साजफाह सलमान मेमन, बशिर कासिम खलीफा, अझीम नझीरभाई, साहेआलम यासिम शेख आणि बसवाहक संगीता शांताराम चौगुले हे जखमी झाले आहेत. जखमींना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. याप्रकरणी वाणगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
