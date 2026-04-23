लाडक्या बहिणींच्या इ-केवायसीसाठी महिला व बाल विकास विभागाच्या कार्यालयात चकरा

लाडक्या बहिणींची उपेक्षा
ई-केवायसीअभावी लाखभर लाभार्थी वंचित
मनोर, ता. २३ (बातमीदार) ः मुख्यमंत्री ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभार्थी महिलांनी ३१ डिसेंबरच्या मुदतीत ई-केवायसी बंधनकारक करण्यात आले आहे, पण माहितीचा अभाव, अज्ञानामुळे ग्रामीण भागातील महिलांनी प्रक्रिया पूर्ण केली नसल्याने लाखभर महिला योजनेपासून वंचित आहेत.
मुख्यमंत्री ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या ई-केवायसी प्रक्रियेला ३१ मार्च २०२६ नंतर ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. यात ३१ डिसेंबर २०२५ च्या मुदतीत महिला लाभार्थ्यांनी ई-केवायसी प्रक्रिया करताना केलेल्या चुकांची दुरुस्ती करण्याची संधी देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या जिल्ह्यातील सहा लाख २४ हजार ६५९ लाभार्थी महिलांपैकी ई-केवायसी अभावी लाभ बंद झालेल्या महिलांची संख्या अधिक आहे. ३१ डिसेंबरच्या मुदतीमध्ये ई-केवायसी केलेल्या ६५ हजार ५०२ लाभार्थी महिला, ३१ डिसेंबरच्या मुदतीत ई-केवायसी करण्यात अपयशी ठरलेल्या महिला मिळून जिल्ह्यातील एक ते दीड लाख लाभार्थ्यांना लाभ मिळणे बंद झाले आहे.
सहा लाख २४ हजार ६५९ लाभार्थी
पालघर जिल्ह्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत लाडकी बहीण पोर्टलवरील तीन लाख ३८ हजार तर नारीशक्ती दूत ॲप वरील दोन लाख ८५ हजार ८५७ मिळून सहा लाख २४ हजार ६५९ लाभार्थी आहेत. आतापर्यंत २५४ लाभार्थ्यांनी स्वतःहून लाभ सोडला आहे, तर ६५ हजार ५०२ लाभार्थी महिलांना ३० एप्रिल २०२६ च्या मुदतीत ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करता येणार आहे.
अखेरची संधी
मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत लाभार्थी महिलांनी ३१ डिसेंबर २०२५ च्या मुदतीत ई-केवायसी प्रक्रिया प्रक्रिया पूर्ण करताना चुकीचा पर्याय निवडलेल्या लाभार्थी महिलांसाठी ऑनलाइन ई-केवायसीमध्ये पुन्हा एकदा सुधारणा करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यानुसार लाडकी बहीण योजनेच्या पोर्टलवर सुधारणा करण्यात आली आहे.
