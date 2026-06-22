‘झुलेलाल चौक’ फलकावरून घाटकोपरमध्ये नवा वाद
महापौरांच्या नावाविना उद्घाटन फलक; विरोधकांचा सवाल
घाटकोपर, ता. २२ (बातमीदार) : घाटकोपर पूर्वेकडील विक्रांत जंक्शन येथे उभारण्यात आलेल्या ‘झुलेलाल चौक’ शिल्पाच्या उद्घाटनानंतर महापौर रितू तावडे यांचे नाव उद्घाटन फलकावर नसल्याने शिवसेना (ठाकरे) आणि मनसेने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. मराठी महापौरांच्या उपस्थितीत झालेल्या उद्घाटनाच्या फलकावर त्यांचे नाव नसणे हा मराठी माणसाचा अपमान असल्याचा आरोप दोन्ही पक्षांनी केला आहे.
घाटकोपर पूर्व येथील विक्रांत सर्कल परिसराचे सुशोभीकरण स्थानिक लोकसहभाग आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या सीएसआर निधीतून करण्यात आले आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत जागतिक ऐक्याचे प्रतीक मानले जाणारे आकर्षक शिल्प उभारण्यात आले असून, त्याचे उद्घाटन आमदार पराग शहा आणि महापौर रितू तावडे यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. मात्र, उद्घाटन फलक इंग्रजी भाषेत असून, त्यावर महापौरांचे नाव नसल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.
ठाकरे गटाचे विभागप्रमुख सुरेश पाटील म्हणाले, या कामासाठी कोणाचा निधी वापरला हा मुद्दा गौण आहे. मात्र, महापौरांच्या मतदारसंघात त्यांच्या उपस्थितीत उद्घाटन होत असताना फलकावर त्यांचे नाव असायला हवे होते. त्या स्वतः मराठी असूनही त्यांचे नाव नसणे हा मराठी माणसाचा अपमान आहे. आम्ही या प्रकाराचा निषेध करतो. मनसे विभाग अध्यक्ष संदीप कुलथे यांनीही तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. मराठी महापौरांच्या मतदारसंघात चौकाचे उद्घाटन होते आणि फलकावर त्यांचेच नाव नसते, ही अत्यंत खेदजनक बाब आहे. यावरून महापौरांचे पालिकेत काहीच चालत नाही, असे दिसून येते. याचा जाब मनसे नक्कीच विचारेल,’ असे त्यांनी सांगितले.
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