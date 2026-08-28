पार्क केलेल्या ट्रकचे दोन टायर डिस्कसह चोरीला

ट्रकचे दोन टायर डिस्कसह चोरीला
ठाणे, ता. २८ : साकेत परिसरात पार्क केलेल्या ट्रकचे दोन टायर लोखंडी डिस्कसह चोरीला गेले आहेत. राबोडी येथील चालक हरफान फारुख खान (वय ४५) यांनी याप्रकरणी राबोडी पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. २५ ऑगस्टला सायंकाळी त्यांनी ट्रक साकेत येथील मंदिरासमोरील रस्त्यालगत पार्क केला होता. दुसऱ्या दिवशी सकाळी ट्रकजवळ गेल्यावर मागील डाव्या बाजूचे दोन टायर लोखंडी डिस्कसह गायब असल्याचे आढळले. चोरीला गेलेल्या टायरच्या लोखंडी डिस्कची किंमत ६० हजार रुपये असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. याप्रकरणी अनोळखी चोरट्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अभय महाजन यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.
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दोन चोरट्यांना रेल्वे पालिसांकडून अटक
कल्याण, ता. २८ (बातमीदार) : मेल-एक्स्प्रेसमधून प्रवास करणाऱ्या महिला प्रवाशांच्या अडीच लाखांच्या दागिन्यांवर डल्ला मारणाऱ्या दोन सराईत चोरांना कल्याण रेल्वे लोहमार्ग पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने २४ तासांत अटक केली. कल्याण रेल्वे पोलिस ठाण्यात चोरीचे दोन गुन्हे दाखल होते. पहिल्या गुन्ह्यात फिर्यादी महिला सुरत येथून इंदूर-खडकी स्पेशल एक्स्प्रेसने प्रवास करून गुरुवारी (ता. २७) कल्याण रेल्वे स्थानकाच्या फलाट क्रमांक सहावर उतरत असताना, चोरट्याने त्यांच्या गळ्यातील सोन्याची चेन लांबवली होती. दुसऱ्या घटनेत, एक महिला लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथून एलटीटी-एसएमव्हीबी एक्स्प्रेसने प्रवास करून कल्याण रेल्वे स्थानकात आल्यानंतर त्यांच्या गळ्यातील सोन्याची चेन चोरीला गेली होती. पोलिसांनी सीसीटीव्हीच्या आधारे दीपक चौहान (वय २०) आणि सनीदेवल भोला चंद्रभान चौहान (२३) या दोन संशयितांना बेड्या ठोकल्या. त्यांच्याकडे १७.५३ ग्रॅम वजनाच्या व दोन लाख ४५ हजार रुपये किमतीच्या दोन सोन्याच्या चेन मिळल्या.
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