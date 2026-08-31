मुंब्रा-ठाणे मार्गावर ‘हिट अँड रन’

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ३१ : मुंब्रा आणि डायघर या परिसरात एकाच दिवशी झालेल्या दोन वेगवेगळ्या ‘हिट अँड रन’ अपघातांत दोन जणांचा मृत्यू, तर अन्य तिघे गंभीर जखमी झाले. एका घटनेत मायलेकाचा मृत्यू झाला, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.
पहिल्या घटनेत मुंब्रा येथे ईदसाठी माहेरी गेलेल्या पत्नी व एक वर्षाच्या मुलासह दुचाकीवरून भिवंडीकडे निघालेल्या कुटुंबाला अवजड वाहनाने शनिवारी (ता. २९) धडक दिली. साजिद शाईन हे पत्नी व दोन मुलांना दुचाकीवरून घेऊन मुंब्रा येथून भिवंडीकडे जात होते. रेल्वे उड्डाणपुलाजवळ, निरंकारी बाबा हॉल परिसरात मागून आलेल्या अवजड वाहनाने त्यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली. चौघेही रस्त्यावर पडले. मात्र, चालक वाहन न थांबवता पळून गेला. या दुर्घटनेत सानिया आणि मुलगा शाहजेब यांचा मृत्यू, तर साजिद आणि त्यांचा दुसरा मुलगा जखमी झाला. जखमींना कळवा येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. याप्रकरणी मुंब्रा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
दुसऱ्या घटनेत मुंब्रा येथून उत्तरशिवकडे दुचाकीने जात असलेल्या ऐजाजुद्दीन खान (वय ३२) यांना भरधाव ट्रकने धडक दिली. धडकेनंतर त्यांची दुचाकी पुढे रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या दुसऱ्या ट्रकवर आदळली. गंभीर जखमी ऐजाजुद्दीन यांना खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून या प्रकरणी डायघर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे.
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