खारघरमध्ये तोडक कारवाईवेळी एकाचा मृत्यू
ग्रामस्थांचा आरोप; सिडकोने आरोप फेटाळले
खारघर, ता. २७ (बातमीदार) : खारघर येथील बेलपाडावाडी या आदिवासी पाड्यात सिडकोच्या तोडक कारवाईवेळी मंगळवारी (ता. २७) एका झोपडीत एका व्यक्तीचा मृतदेह आढळला. बाळू रामा कांबडे (वय ५८) असे मृत व्यक्तीचे नाव असून, सिडकोच्या कारवाईदरम्यान हा प्रकार घडल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांसह आमदार विक्रांत पाटील यांनी केला; मात्र मृत व्यक्तीच्या झोपडीवर कारवाई केली नाही. तत्पूर्वीच कांबडे यांचा मृत्यू झाल्याचा दावा सिडकोने केला. याप्रकरणी खारघर पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेतला असून, शवविच्छेदनानंतर मृत्यूचे कारण स्पष्ट होईल, असे सिडकोने स्पष्ट केले.
खारघरच्या बेलपाडावाडी लगत काही बांधकाम व्यावसायिकांकडून मोठ्या इमारतींचे बांधकाम सुरू आहे. बांधकामात ही आदिवासी वस्ती अडथळा ठरत असल्याने सिडकोने परिसरातील अनधिकृत बांधकामांवर आज कारवाई केली. दुपारनंतर सिडकोने अनधिकृत बांधकाम पाडल्यानंतर परतताना रस्त्याच्या कडेला असलेल्या झोपड्यांची पाहणी केली. या वेळी एका झोपडीत कांबडे हे आधीच मृतावस्थेत आढळल्याचे सिडकोच्या मुख्य जनसंपर्क अधिकारी प्रिया रातांबे यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, सिडकोचे अधिकारी बांधकाम व्यावसायिकांच्या हितासाठी मूळ भूमिपुत्रांवर बेकायदा कारवाई करत आहे. या अधिकाऱ्यांचे तत्काळ निलंबन करण्याची मागणी भाजपचे आमदार विक्रांत पाटील यांनी केली आहे.
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