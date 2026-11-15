वज्रेश्वरी, ता. १५ (बातमीदार) : भिवंडी तालुक्यातील गणेशपुरी येथे ग्रामविकास समितीच्या पुढाकारातून लोकसहभागातून निधी उभारून स्वागत कमान उभारण्यात आली आहे. भगवान नित्यानंद समाधी मंदिर आणि गरम पाण्याच्या पवित्र कुंडांकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात उभारलेल्या या कमानीचे उद्घाटन माजी केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले.
भगवान नित्यानंद समाधी मंदिर आणि गरम पाण्याच्या कुंडांमुळे गणेशपुरी येथे वर्षभर भाविकांची गर्दी असते. नव्याने येणाऱ्या भाविकांना मंदिर व कुंडांकडे जाणाऱ्या मार्गाची माहिती मिळावी, यासाठी स्वागत कमान उभारण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून होती. मात्र, जागेची उपलब्धता नसणे आणि ग्रामपंचायतीकडे निधीची तरतूद नसल्याने हे काम १८ वर्षे रखडले होते. कमानीच्या जागेबाबत न्यायालयीन वादही सुरू असल्याचे सांगितले जाते. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक नागरिकांच्या मागणीला प्रतिसाद देत गणेशपुरी ग्रामविकास समितीने पुढाकार घेत अवघ्या दोन दिवसांत कमानीची उभारणी केली. याप्रसंगी शिवसेनेचे आमदार शांताराम मोरे, गणेशपुरी, वज्रेश्वरी आणि अकलोली येथील सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य; नागरिक उपस्थित होते. ग्रामस्थांनी एकत्र येऊन उभारलेल्या स्वागत कमानीचे कौतुक करताना कपिल पाटील यांनी, ही कमान भाविकांसाठी भक्ती आणि मनःशांतीचा मार्ग खुला करणारी ठरेल, असे मत व्यक्त केले.
दरम्यान, कमानीच्या जागेबाबत गुरुदेव सिद्धपीठ या संस्थेसोबत अनेक वर्षांपासून न्यायालयीन वाद सुरू असल्याचे समजते. तसेच कमान उभारण्यासाठी संबंधित विभागाची अधिकृत परवानगी मिळाली नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे या उभारणीच्या वैधतेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
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