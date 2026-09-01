एम पी एस सी अध्यक्षांनी राजीनामा द्यावा, अन्यथा आंदोलन! रोहित पवारांचा बेलापूरमध्ये हल्लाबोल; एम पी एस सी कार्यालयाबाहेर घोषणाबाजी

एमपीएससी अध्यक्ष राजीनामा द्या!
आमदार रोहित पवार यांची मागणी; आंदोलनाचा इशारा
नवी मुंबई, ता. १ (वार्ताहर) : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, अन्यथा विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांसाठी मोठे आंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा आमदार रोहित पवार यांनी दिला. भीमनवार यांच्यावर आरटीओ कार्यकाळातील कथित भ्रष्टाचारासह विविध गंभीर आरोप असल्याचा दावा करीत, अशा व्यक्तीला एमपीएससीसारख्या महत्त्वाच्या पदावर ठेवू नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
पवार यांनी मंगळवारी सीबीडी बेलापूर येथील एमपीएससी कार्यालयाला भेट देऊन सचिवांची भेट घेतली. त्यानंतर त्यांनी कार्यकर्त्यांसह कार्यालयाबाहेर घोषणाबाजी करीत आंदोलन केले. तसेच अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. गट-ब, तसेच राज्यसेवा मुख्य परीक्षेतील प्रश्न-उत्तरांबाबत विद्यार्थ्यांच्या शंका दूर कराव्यात, आरटीआय आणि ई-मेलला योग्य प्रतिसाद द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. ड्रग इन्स्पेक्टर परीक्षेतील कथित पेपरफुटी प्रकरणाची सखोल चौकशी करून सर्व संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
एमपीएससी अध्यक्षपदी तुकाराम मुंढे यांच्यासारख्या स्वच्छ प्रतिमेच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी, असे पवार म्हणाले. भीमनवार हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मित्र असल्यामुळे त्यांचा राजीनामा घेतला जात नसल्याचा आरोप करीत, सरकारने तातडीने कारवाई न केल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशाराही पवार यांनी दिला.
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