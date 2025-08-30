Mumbai News: मुंबईकरांना दिलासा! धरणांमध्ये गेल्या तीन वर्षांतील सर्वाधिक पाणीसाठा; वाचा आकडेवारी

मुंबई : अखेर मुंबईकरांना पाण्याच्या बाबतीत मोठा दिलासा मिळाला आहे. शहराला पाणीपुरवठा करणारे सातही तलाव जवळपास पूर्ण क्षमतेने भरले असून एकूण साठा ९६.५१ टक्के इतका आहे. विशेष म्हणजे, हा पाणीसाठा गेल्या तीन वर्षांतील सर्वाधिक आहे..गेल्या तीन वर्षांची तुलना करता आजच्या दिवशी २०२३ मध्ये फक्त ९०.०९ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध होता. त्यावेळी तलावामध्ये जवळपास १० टक्के कमी पाणीसाठा होता.२०२४ मध्ये ९५.७५ टक्के पाणीसाठा होता, त्यात थोडी सुधार दिसला होता. तर २०२५ मध्ये तब्बल ९६.५१ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. गेल्या तीन वर्षांतील हा सर्वोच्च पाणीसाठा आहे.यावरून यंदाच्या पावसाळ्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे तलावांची स्थिती अधिक समाधानकारक असल्याचे स्पष्ट होते..Mumbai Local Megablock: गणरायाच्या दर्शनात वाहतुकीचा खोळंबा! तिन्ही रेल्वे मार्गावर मेगाब्लॉक, पहा वेळापत्रक .पाणीकपातीची शक्यता नाहीमुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या या सात तलावांच्या साठ्यामुळे पुढील काही महिने तरी पाणीकपातीची शक्यता नाही, असा दिलासा मुंबईकर नागरिकांना मिळाला आहे. दरवर्षी पावसाळ्याच्या अखेरीस तलावातीला पाणीसाठा कमी असल्याने टंचाईची भीती निर्माण होत होती. मात्र यंदा पावसाने साथ दिल्याने पाण्याचा साठा सुरक्षित झाला आहे..पाऊस आणि एकूण नोंदभांडुप कॉम्प्लेक्स परिसरात काल १७ मि.मी. पावसाची नोंद झाली असून आतापर्यंत एकूण २४१० मि.मी. पाऊस झाला आहे. या पावसामुळेच तलाव पूर्ण क्षमतेने भरले आहेत. गेल्या तीन वर्षांतील सर्वाधिक साठा यंदा नोंदवला गेल्यामुळे मुंबईकरांना निश्चितपणे दिलासा मिळाला आहे. पावसाने अशीच साथ दिल्यास आगामी उन्हाळ्यातही पाण्याचे संकट ओढवणार नाही, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे..गेल्या तीन वर्षांची तुलना२०२३ : फक्त ९०.०९ टक्के साठा (तलाव जवळपास १० टक्के कमी)२०२४ : ९५.७५ टक्के साठा (थोडा सुधारलेला)२०२५ : तब्बल ९६.५१ टक्के साठा (गेल्या तीन वर्षांतील सर्वोच्च).मोबाईल सिम कार्डचा एक कोपरा का कापला जातो?.तलावनिहाय परिस्थितीमोडक सागर, तानसा, तुळशी आणि विहार हे चार तलाव पूर्ण क्षमतेने भरून ओसंडले आहेत.उप्पर वैतरणा : ९५ टक्के पेक्षा अधिक भरून पाणी सोडले जात आहे.मध्य वैतरणा : ९५ टक्के पेक्षा अधिक भरला असून दोन झडपा उघडण्यात आल्या आहेत.भातसा : ९५ टक्के पेक्षा जास्त साठा असून झडपा उघडण्यात आल्या आहेत.मुंबई तलाव साठा – २९ ऑगस्ट २०२५ (सकाळी ६ वा.).उपलब्ध पाणीसाठा ( टक्केवारी)उप्पर वैतरणा - २,१९,३३२ (९६.६०)मोडक सागर - १,२८,९२५ (१००)तानसा - १,४३,००४ (९८.५७)मध्य वैतरणा - १,८५,५०,७ (९५.८५)भातसा - ६,८४,३८८ ( ९५.४५)विहार - २७,६९८ (१००)तुलसी - ८,०४६ (१००) एकूण साठा : १३,९६,९०१ (९६.५१ टक्के).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.