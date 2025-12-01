Mumbai Free Trip: महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त मुंबईत सहलीचे आयोजन! पर्यटन विभागातर्फे डॉ. आंबेडकरांच्या अनुयायांना मोठी भेट; वाचा संपूर्ण कार्यक्रम

मुंबई : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त राज्याच्या पर्यटन विभागातर्फे ३, ४ आणि ५ डिसेंबरला ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर टूर सर्किट’चे आयोजन करण्यात आले आहे. चैत्यभूमीला भेट देणाऱ्या पर्यटकांसाठी ही सहल निःशुल्क उपलब्ध असून, बाबासाहेबांचे जीवनकार्य, विचार आणि महत्त्वपूर्ण स्थळांची ओळख करून देणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. .टूर सर्किटमध्ये चैत्यभूमी, राजगृह, वडाळा येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर इकॉनॉमिक्स व कॉमर्स महाविद्यालय, डॉ. आंबेडकर भवन, परळमधील बीआयटी चाळ तसेच फोर्ट येथील सिद्धार्थ महाविद्यालय या स्थळांना भेट दिली जाणार आहे..Mumbai Parking Issues: वाहनतळाला समस्यांचा विळखा! प्रभादेवीत कचऱ्याचा ढीग, सर्वत्र दुर्गंधी; देखभालीअभावी वाहनचालक त्रस्त.दररोज तीन बस सोडण्यात येतील आणि प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वावर प्रवेश दिला जाईल. पर्यटकांसाठी प्रवास, मार्गदर्शक, अल्पोपहार या सुविधा पर्यटन संचालनालयाद्वारे पुरवल्या जाणार आहेत..समारोप चैत्यभूमीवरटूर सर्किटचा प्रारंभ ३ डिसेंबरला सकाळी ९.३० वाजता शिवाजी पार्क परिसरातील वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाजवळ होईल. सहलीची सुरुवात आणि समारोप चैत्यभूमी, दादर येथेच होणार आहे..Mumbai News: धक्कादायक! मुंबईतील दोन नामांकित शाळांना धमकीचा मेल, संपूर्ण परिसर रिकामा .विचारांचे दर्शनपर्यटनमंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले, की हा उपक्रम केवळ पर्यटन सर्किट नसून बाबासाहेबांचे कार्य, संघर्ष आणि लोकशाही मूल्यांना अभिवादन करणारा उपक्रम आहे. या माध्यमातून नागरिकांना बाबासाहेबांच्या महत्त्वाच्या स्थळांची माहिती आणि त्यांच्या विचारांचे जवळून दर्शन घेता येणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.