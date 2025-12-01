मुंबई

Mumbai Free Trip: महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त मुंबईत सहलीचे आयोजन! पर्यटन विभागातर्फे डॉ. आंबेडकरांच्या अनुयायांना मोठी भेट; वाचा संपूर्ण कार्यक्रम

Mahaparinirvan Din 2025: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त डॉ. आंबेडकरांच्या अनुयायांना मोठी भेट देण्यात येणार आहे. यावेळी ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर टूर सर्किट’चे आयोजन करण्यात आले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त राज्याच्या पर्यटन विभागातर्फे ३, ४ आणि ५ डिसेंबरला ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर टूर सर्किट’चे आयोजन करण्यात आले आहे. चैत्यभूमीला भेट देणाऱ्या पर्यटकांसाठी ही सहल निःशुल्क उपलब्ध असून, बाबासाहेबांचे जीवनकार्य, विचार आणि महत्त्वपूर्ण स्थळांची ओळख करून देणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.

