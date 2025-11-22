मुंबई

विद्यार्थ्यांना रोजगाराची संधी मिळणार! राज्यातील ४५ संस्थांचा कायापालट होणार; नेमकी योजना काय?

Mangalprabhat Lodha In Toyota kirloskar ITI contracts: राज्यातील शासकीय ४५ आयटीआयमध्ये टोयोटा किर्लोस्कर मोटार कंपनीकडून प्रयोगशाळांची उभारणी केली जाणार आहे. याबाबतचा सामंजस्य करार देखील करण्यात आला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : राज्यातील शासकीय ४५ आयटीआयमध्ये पहिल्यांदाच टोयोटा किर्लोस्कर मोटार कंपनीकडून (एलएमव्ही) हलके वाहन तंत्रज्ञ अभ्यासक्रमांसाठी सुसज्ज प्रयोगशाळांची उभारणी केली जाणार आहे. यासाठी आज मंत्रालयात कौशल्य, रोजगार व उद्योजकता व नावीन्यतामंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या उपस्थितीत टोयोटा किर्लोस्कर मोटार कंपनी आणि व्यवसाय शिक्षण आणि प्रशिक्षण संचालनालयामध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला.

ITI

