Maharashtra Fisheries : पर्ससीन, एलईडी मासेमारीची एसआयटीमार्फत चौकशी करा; पारंपरिक मच्छिमार संरक्षण समितीची मागणी!

मुंबई : जिल्ह्यातील विविध मच्छिमार संघटनांनी एकत्र येऊन बुधवारी मुंबईत पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी बेकायदा मासेमारी आणि अशा मासेमारीला मत्स्यखात्यातील अधिकार्यांकडून मिळणारे अभय तसेच अवैध मासेमारीमुळे सागरी सुरक्षेपुढे निर्माण झालेले आव्हान आदींबाबत पारंपरिक मच्छिमार संरक्षण समितीचे समन्वयक मिल्टन सौदिया यांनी ऊहापोह केला. पर्ससीन मासेमारी आणि तिचा राज्यातील किनार्यावरील पारंपरिक मच्छिमार, समुद्रातील मत्स्यसाठे आणि पर्यावरणावर होणारा परिणाम याचा अभ्यास करण्यासाठी डॉ. सोमवंशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती..समितीने याबाबत सखोल अभ्यास करून मे २०१२ मध्ये यासंदर्भातील अहवाल शिफारशींसह शासनास सादर केला. शासनाने समितीच्या शिफारशी स्वीकारून त्यानुसार महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, १९८१ यामध्ये दुरुस्ती केली. त्यानुसार पालघर जिल्ह्यातील डहाणू-झाईपासून मुरुडपर्यंत किनार्यापासून १२ नॉटिकल मैल क्षेत्र पारंपरिक मच्छिमारांसाठी राखीव ठेवले. केंद्र सरकारने मार्च २०१८ मध्ये राज्याच्या सागरी हद्दीत तसेच हद्दीबाहेरही एलईडी दिव्यांच्या सहाय्याने मासेमारी करण्यास बंदी घालण्याचे निर्देश दिले. .पान एक-छोट्या मच्छिमारांच्या पोटावर दरोडा.त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने एप्रिल २०१८ मध्ये अधिसूचना काढून एलईडी दिव्यांच्या माध्यमातून केल्या जाणार्या मासेमारीला बंदी घातली. असे असतानाही आजघडीस राज्याच्या सागरी हद्दीत आणि विशेषतः पालघर जिल्ह्याच्या सागरी क्षेत्रात बेधडक पर्ससीन आणि एलईडी दिव्यांनी बेकायदेशीरित्या मासेमारी केली जात आहे. या बेकायदेशीर मासेमारीला शासनाचे अनुदानित डिझेल दिले जात आहे. वर्षानुवर्षे हा प्रकार सुरू आहे. याबाबतच्या तक्रारी मत्स्यमंत्री, मत्स्यविभागाचे मुख्य सचिव, आयुक्त, उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्त यांच्याकडे करूनही याप्रकरणी कोणतीही कारवाई होत नसल्याची खंत यावेळी पारंपरिक मच्छिमारांकडून व्यक्त करण्यात आली..मच्छिमार बोटींना शासनाचा अनुदानित डिझेल कोटा मंजूर करताना स्थानिक परवाना अधिकार्याने संबंधित बोटींची प्रत्यक्ष बोटीवर जाऊन पाहणी करायची असते. बोटीवर पर्ससीन किंवा एलईडी यंत्रणा असल्यास अशा बोटींची डिझेल कोट्याकरिता शिफारस करू नये, असा नियम असतानाही स्थानिक परवाना अधिकारी याकडे दुर्लक्ष करतात. त्यांना आयुक्त कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकार्यांकडून अभय मिळते. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांत रायगड जिल्ह्यांतील एकाही बोटीचा प्रस्ताव डिझेल कोट्याकरिता आलेला नसताना आयुक्तांनी त्यांना डिझेल कोटा मंजूर केला. मध्यंतरी मत्स्यआयुक्त यांनी करंजा बंदरात जाऊन तिथल्या पर्ससीन आणि एलईडी बोटींवर चढून अवैध मासेमारी करणार्यांकडून 'पाहुणचार' घेतला होता. यामागे मोठे अर्थकारण दडल्याचा आरोपही पारंपरिक मच्छिमारांनी केला..Malvan Fishermen Protest : छोट्या मच्छीमारांच्या पोटावर पाय मच्छीमारांतून संताप, मालवणात मत्स्य अधिकारी धारेवर.आजघडीस जवळपास १५०० पर्ससीन बोटी आणि त्यांच्याच जोडीला ७०० ते ८०० एलईडी बोटींनी समुद्रात धुमाकूळ घातला आहे. यापैकी एकाही पर्ससीन बोटीकडे मासेमारीचा परवाना नाही. या बोटी बेकायदेशीररित्या समुद्रात धुमाकूळ घालत असताना मत्स्यखात्याच्या गस्तीनौका नेमक्या कुठे असतात? असा संतप्त सवालही पारंपरिक मच्छिमारांनी केला. बेकायदा मासेमारीवर लक्ष ठेवण्यासाठी यावर्षी जानेवारी महिन्यापासून ड्रोन यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. मात्र, ही यंत्रणाही पर्ससीन आणि एलईडी यासारख्या अवैध मासेमारीवर अंकुश ठेवण्यात कुचकामी ठरली आहे..एकीकडे गस्तीनौका आणि ड्रोनच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी सुरू असताना प्रत्येक बंदरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले तरी पर्ससीन-एलईडी बोटी मासळी उतरवताना दिसून येतील. मात्र, याकडे हेतुपुरस्सर अधिकारी वर्ग दुर्लक्ष करत असल्याचा दावा पारंपरिक मच्छिमारांनी केला. या संपूर्ण प्रकाराची विशेष तपास पथकामार्फत चौकशी झाल्यास अधिकारी वर्गच सरकारी तिजोरीला कशाप्रकारे भगदाडे पाडत आहेत, हे उघड होईल, असा दावा या पत्रकार परिषदेतून करण्यात आला.."मत्स्यमंत्री पदावर नितेश राणे यांची नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांच्याकडून आम्हाला खूप अपेक्षा होत्या. कारण कोकणात त्यांनी वेळोवेळी पारंपरिक मच्छिमारांचा कैवार घेतला आहे. पर्ससीन बोटींवर कारवाई न करणार्या अधिकार्यांच्या अंगावर 'बांगडा फेक' आंदोलनही त्यांनी केल्याचे सर्वश्रूत आहे. मात्र, मत्स्यमंत्री झाल्यानंतर मत्स्यखात्यातील अनेक अप्रिय बाबी त्यांच्या निदर्शनास आणूनही आता ते पारंपरिक मच्छिमारांच्या हिताबाबत काहीच बोलत नाहीत", अशी खंत यावेळी पारंपरिक मच्छिमार संरक्षण समितीचे समन्वयक मिल्टन सौदिया यानी व्यक्त केली. यावेळी कोळी युवाशक्ती संघटना, अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती, महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती, ठाणे जिल्हा मच्छिमार मध्यवर्ती सहकारी संघ, रोजा फाऊंडेशन याच्यासह पालघर जिल्ह्यातील मच्छिमार संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते..