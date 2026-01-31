Thane: हाजीमलंग यात्रेसाठी पोलिसांचा अलर्ट! 'या' वेळेत मलंगगडावर जाण्यास बंदी, रोप-वेसह वाहतुकीची विशेष नियमावली जारी

उल्हासनगर : हाजीमलंगवाडी येथील श्री पीर हाजीमलंग साहिब दर्गा उरूसाच्या निमित्ताने हजारो भाविकांची गर्दी उसळणार असल्याने, भाविकांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत हिललाईन पोलीस ठाण्याने विशेष नियोजन आखले आहे. पालखी व संदलाच्या दिवशी होणारी प्रचंड गर्दी, यंदा सुरू झालेली फ्युनिक्युलर रोप-वे सेवा आणि मलंगगडाची मर्यादित क्षमता लक्षात घेता, २ फेब्रुवारी रोजी ठराविक वेळेत वाहतूक व रोप-वेवर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. नियमांचे पालन करून सहकार्य करण्याचे आवाहन उल्हासनगर परिमंडळ ४ चे पोलीस उपायुक्त सचिन गोरे यांनी भाविकांना केले आहे..हाजीमलंगवाडी, ता. अंबरनाथ, जि. ठाणे येथे सालाबादप्रमाणे यंदाही दिनांक २९ जानेवारी २०२६ ते ७ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत श्री पीर हाजीमलंग साहिब दर्गा यांची यात्रा, उरूस, संदल व पालखी मोठ्या भक्तिभावाने साजरी होणार आहे. या यात्रेचा मुख्य कार्यक्रम २ फेब्रुवारी २०२६ रोजी रात्री १२.०० ते ३ फेब्रुवारी सकाळी ६.०० या वेळेत पार पडणार आहे..पालखीच्या दिवशी मलंगगड व पायथ्याच्या परिसरात भाविकांची व वाहनांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे यावर्षी नव्याने सुरू झालेल्या फ्युनिक्युलर रोप-वे सेवेमुळे गडावर जाणाऱ्या भाविकांची संख्या वाढण्याची दाट शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली आहे. मलंगगडावर एकावेळी केवळ ८ ते १० हजार भाविकांचीच क्षमता उपलब्ध असल्याने गर्दी नियंत्रणासाठी काटेकोर उपाययोजना आवश्यक ठरल्या आहेत..BMC Mayor: मुंबई महापालिकेचा महापौर कधी ठरणार? नवी तारीख आली समोर .भाविकांच्या जीवित व वित्तीय सुरक्षिततेच्या दृष्टीने तसेच कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार, २ फेब्रुवारी २०२६ रोजी विशेष निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. त्यानुसार, गडावर जाण्यासाठी फ्युनिक्युलर रोप-वे सेवा सकाळी ८.३० ते सायंकाळी ४.०० या वेळेतच सुरू राहील. सायंकाळी ४ नंतर गडावर जाण्यास बंदी असून, खाली उतरण्यासाठी रोप-वे सेवा पुढील ३ तास सुरू ठेवण्यात येणार आहे..तसेच गर्दी व वाहतूक नियंत्रणासाठी वावंजे गावाकडून मलंगगडाकडे येणारी सर्व प्रकारची वाहतूक (अत्यावश्यक सेवा वगळून) पूर्णतः बंद ठेवण्यात आली आहे. पायथ्याच्या परिसरात नियोजित वाहनतळ व्यवस्था करण्यात आली असून, त्या ठिकाणाहून भाविकांसाठी विशेष बस सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. जोशी बाग परिसरातही सर्व प्रकारच्या वाहनांना (अत्यावश्यक सेवा वगळून) प्रवेशबंदी लागू असून, खाजगी वाहनांसाठी स्वतंत्र पार्किंगची सुविधा उपलब्ध राहणार आहे..या संपूर्ण कालावधीत पोलीस प्रशासन, वाहतूक शाखा व संबंधित यंत्रणा समन्वयाने कार्यरत राहणार असून, भाविकांनी प्रशासनाने घालून दिलेल्या नियमांचे काटेकोर पालन करून सहकार्य करावे, असे आवाहन पोलीस उपायुक्त सचिन गोरे यांच्या वतीने करण्यात आले आहे. नियमांचे पालन केल्यास उरूसाचा हा पवित्र उत्सव शांततेत, सुरक्षिततेत आणि भक्तिभावाच्या वातावरणात पार पडेल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे..Mumbai Fraud: टॅक्सीचालकाकडून परदेशी महिलेची फसवणूक, तरीही भारतासाठी स्तुतीसुमने; म्हणाली- दोन भामट्यांमुळे....“हाजीमलंगगड उरूस हा श्रद्धा, परंपरा आणि सामाजिक सलोख्याचे प्रतीक आहे. या पवित्र यात्रेदरम्यान लाखो भाविक सुरक्षितपणे दर्शन घेऊ शकतील, यासाठी पोलीस प्रशासनाने सर्व आवश्यक उपाययोजना काटेकोरपणे आखल्या आहेत. मलंगगडाची मर्यादित क्षमता, पालखीच्या दिवशी होणारी प्रचंड गर्दी आणि यंदा सुरू झालेली फ्युनिक्युलर रोप-वे सेवा लक्षात घेता, काही काळासाठी निर्बंध लावणे अपरिहार्य होते. भाविकांच्या जीवित व वित्तीय सुरक्षिततेलाच आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. सर्व भाविकांनी प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करून सहकार्य केल्यास हा उरूस शांततेत, भक्तिभावात आणि सुरक्षित वातावरणात पार पडेल, याची आम्हाला खात्री आहे.”- सचिन गोरे ( पोलीस उपायुक्त ).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.