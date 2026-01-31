मुंबई

Thane: हाजीमलंग यात्रेसाठी पोलिसांचा अलर्ट! 'या' वेळेत मलंगगडावर जाण्यास बंदी, रोप-वेसह वाहतुकीची विशेष नियमावली जारी

Hajimalang Yatra: ठाणे येथे हाजीमलंग यात्रा सुरू झाली आहे. या निमित्ताने हजारो भाविकांची गर्दी उसळत असल्यामुळे पोलीस ठाण्याने विशेष नियोजन आखले आहे.
Hajimalang Yatra

Hajimalang Yatra

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उल्हासनगर : हाजीमलंगवाडी येथील श्री पीर हाजीमलंग साहिब दर्गा उरूसाच्या निमित्ताने हजारो भाविकांची गर्दी उसळणार असल्याने, भाविकांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत हिललाईन पोलीस ठाण्याने विशेष नियोजन आखले आहे. पालखी व संदलाच्या दिवशी होणारी प्रचंड गर्दी, यंदा सुरू झालेली फ्युनिक्युलर रोप-वे सेवा आणि मलंगगडाची मर्यादित क्षमता लक्षात घेता, २ फेब्रुवारी रोजी ठराविक वेळेत वाहतूक व रोप-वेवर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. नियमांचे पालन करून सहकार्य करण्याचे आवाहन उल्हासनगर परिमंडळ ४ चे पोलीस उपायुक्त सचिन गोरे यांनी भाविकांना केले आहे.

Loading content, please wait...
Thane
police
Mumbai
Traffic
Ulhasnagar

Related Stories

No stories found.