Traffic Update: महत्त्वाची बातमी! मेट्रो मार्ग ४ चे बांधकाम सुरू; ८ नोव्हेंबरपर्यंत 'या' मार्गावरील वाहतुकीत मोठे बदल, पण कुठे?

मुंबई : मुंबईतील मेट्रो नेटवर्कमध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी अनेक मार्गांवर काम सुरू आहे. मेट्रो लाईन ४ वडाळा ते कासारवडलीवर सुरू असलेल्या बांधकामामुळे वाहतूक वळवणे आवश्यक आहे. गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोडवरही काम सुरू आहे. मुंबई वाहतूक पोलिसांनी १ नोव्हेंबर ते ८ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत वाहतूक वळवण्याची घोषणा केली आहे. याचा थेट परिणाम पूर्व आणि पश्चिम उपनगरातील प्रवाशांवर होईल..मेट्रो लाईन ४ अंतर्गत भांडप-सोनपूर (एलबीएस मार्ग) जंक्शनवर ५६ मीटर लांबीचा स्टील स्पॅन पूल बांधला जात आहे. ही भव्य रचना दोन टप्प्यात बसवली जाईल. बांधकामाची मुदत पूर्ण करण्यासाठी आणि सार्वजनिक सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी वाहतूक वळवण्यात आली आहे. मेट्रो लाईन ४ वर मोठ्या प्रमाणात बांधकाम सुरू आहे. काम करताना क्रेन, मल्टी-एक्सल ट्रेलर आणि जड यंत्रसामग्रीचा वापर केला जाईल. सुरक्षिततेच्या कारणास्तव, या काळात सामान्य रस्ते वाहतूक बंद राहील..Thane News: ठाणे पालिकेत मालमत्ता वाटपात अनियमितता, आमदार संजय केळकर यांचा आरोप.मुंबई पोलिसांच्या मते, दिवसा वाहतूक वळवल्याने पर्यायी मार्गांवर ताण लक्षणीयरीत्या वाढू शकतो. हे लक्षात घेऊन, दिवसाच्या वाहतुकीवर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी मेट्रोचे बांधकाम रात्री १० ते सकाळी ६ या वेळेत केले जाईल. बांधकामाचा मुख्य टप्पा १ नोव्हेंबरच्या रात्रीपासून सुरू होईल आणि ८-९ नोव्हेंबरच्या रात्रीपर्यंत चालेल. प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी वाहतूक पोलिसांनी पर्यायी मार्गांची यादी जाहीर केली आहे..पूर्व उपनगरातून येणाऱ्या वाहनांना JVLR-ईस्टर्न एक्सप्रेसवे-ऐरोली-मुलुंड मार्गाचा वापर करण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे. पश्चिमेकडे जाणाऱ्या वाहनांना एलबीएस मार्ग-पवई-गोरेगाव लिंक रोडने जाण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे. जड वाहनांना संध्याकाळी या मार्गांवर येऊ नये अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. मेट्रोच्या कामात नागरिकांना संयम बाळगण्याचे आणि त्यांच्या मार्गांचे आगाऊ नियोजन करण्याचे आवाहन मुंबई वाहतूक पोलिसांनी केले आहे..Thane News: ठाण्यात भाजपमध्ये बंडाचे वारे! महिला जिल्हा उपाध्यक्षांचा १५ वर्षांनंतर पक्षत्याग.प्रवास करण्यापूर्वी त्यांना @MumbaiPolice चे अधिकृत सोशल मीडिया हँडल किंवा ट्रॅफिक अपडेट वेबसाइट तपासण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. मेट्रो लाईन ४ पूर्ण झाल्यानंतर, वडाळा, घाटकोपर, मुलुंड, ठाणे आणि कासारवडवली दरम्यानचा प्रवास खूप सोपा होईल. ही लाईन अंदाजे ३२ किलोमीटर लांबीची असेल आणि त्यामुळे मुंबईतील वाहतूक कोंडी लक्षणीयरीत्या कमी होईल.