Mumbai: मोदी-मॅक्रॉन यांच्या मुंबई दौऱ्यासाठी वाहतूक पोलीस सतर्क; १३ तास वाहतुकीत बदल, 'या' मार्गावर प्रवेशबंदी

मुंबई : आर्थिक राजधानीत १७ फेब्रुवारी रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन मुंबई दौऱ्यावर येणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर आर्थिक राजधानी सजली असून मुंबईच्या नवनियुक्त महापौर रितू तावडे प्रोटोकॉलनुसार परदेशी राष्ट्रप्रमुखांचे स्वागत करणार आहेत..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांचा मुंबई दौरा केवळ राजनैतिकदृष्ट्या महत्त्वाचा नसून मुंबईसाठी देखील ऐतिहासिक असणार आहे. यावेळी इंडो फ्रेंच कल्चरल कार्यक्रमाचे आयोजन तसेच लोकभवनाच्या भेटीसह एका सांस्कृतिक कार्यक्रमाला पंतप्रधान मोदी हजेरी लावणार आहेत. मात्र या दरम्यान मुंबई पोलिस आणि वाहतूक विभागाने सुरक्षा आणि सुरळीत वाहतूक सुनिश्चित करण्यासाठी कडक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत..Mumbai: राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमणधारकांना दिलासा! पुनर्वसन प्रक्रियेला वेग, कागदपत्रे सादरीकरणास फेब्रुवारीअखेरपर्यंत मुदत.'या' मार्गावर जड वाहनांवर बंदीपंतप्रधान आणि राष्ट्रपती मॅक्रॉन यांच्या सुरक्षा आणि व्हीव्हीआयपी हालचाली लक्षात घेता, डीसीपी वाहतूक अजित बोऱ्हाडे यांनी वाहतूक निर्बंध जाहीर केले आहेत. त्यानुसार, १७ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ८ ते रात्री ९ वाजेपर्यंत वाकोला उड्डाणपूल आणि दहिसर टोल नाका दरम्यान पश्चिम द्रुतगती महामार्गावर (WEH) सर्व अवजड वाहनांना (HMVs) प्रवेश पूर्णपणे बंदी असेल. यामुळे नागरिकांना पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तथापि, रुग्णवाहिका आणि अग्निशमन दल यासारख्या आपत्कालीन सेवांना या निर्बंधातून वगळण्यात आले आहे..४ वर्षांनंतर महापौर प्रोटोकॉलचे पालन करणारमार्च २०२२ मध्ये नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर मुंबई महानगरपालिकेत ४ वर्षांनंतर महापौराची निवड झाली आहे. ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मुंबई महापालिकेत महापौर पदी भाजपच्या रितू तावडे यांची निवड झाली आहे. त्यामुळे रितू तावडे मुंबईच्या पहिल्या नागरिक म्हणून पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांचे स्वागत करतील..दरम्यान, गेल्या चार वर्षांत, अनेक मान्यवरांनी मुंबईला भेट दिली आहे. परंतु महापौर नसल्यामुळे ही परंपरा खंडित झाली होती. मात्र आता प्रोटोकॉल नियमांनुसार, राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि परदेशी राष्ट्रप्रमुखांच्या आगमनानंतर महापौरांना विमानतळावर उपस्थित राहणे आवश्यक आहे..मुंबई दौऱ्यात काय होणार?पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्या या भेटीमुळे द्विपक्षीय संबंधांना नवीन उंचीवर नेण्याची शक्यता आहे. दोन्ही नेते मुंबईतील लोकभवन (पूर्वीचे राजभवन) येथे 'क्षितिज २०४७ रोडमॅप' अंतर्गत संरक्षण आणि सुरक्षेवर सखोल चर्चा करतील. तसेच दोन्ही नेते संयुक्तपणे 'भारत-फ्रान्स नवोन्मेषाचे वर्ष २०२६' चे उद्घाटन करतील..यानंतर पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन 'एआय इम्पॅक्ट समिट २०२६' मध्ये सहभागी होण्यासाठी नवी दिल्लीला रवाना होतील. या शिखर परिषदेत दोन्ही देशांमधील एआय, तंत्रज्ञान आणि स्टार्टअप्स क्षेत्रात सहकार्यासाठी एक नवीन ब्लूप्रिंट तयार केला जाईल..