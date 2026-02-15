मुंबई

Mumbai: मोदी-मॅक्रॉन यांच्या मुंबई दौऱ्यासाठी वाहतूक पोलीस सतर्क; १३ तास वाहतुकीत बदल, 'या' मार्गावर प्रवेशबंदी

PM Modi Mumbai Visit: पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती मॅक्रॉन १७ फेब्रुवारी रोजी मुंबई दौऱ्यावर येणार आहेत. यानिमित्त वाहतूक पोलीस सतर्क झाले असून मुंबईत वाहतुकीत बदल करण्यात आले आहेत.
Mansi Khambe
मुंबई : आर्थिक राजधानीत १७ फेब्रुवारी रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन मुंबई दौऱ्यावर येणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर आर्थिक राजधानी सजली असून मुंबईच्या नवनियुक्त महापौर रितू तावडे प्रोटोकॉलनुसार परदेशी राष्ट्रप्रमुखांचे स्वागत करणार आहेत.

