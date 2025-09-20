मुंबई

Thane News: ठाण्याच्या नो एंट्रीमुळे पनवेल कोंडीत! १८ तासांच्या बंदीने घुसमट, वाहतूकदारांना फटका

Thane Traffic News: ठाण्याच्या नो एंट्री मुळे पनवेल कोंडीत सापडले आहे. १८ तासांच्या बंदीने पनवेलकरांची घुसमट होत आहे. यामुळे वाहतूकदारांना मोठ्या प्रमाणात फटका बसला आहे.
अवजड वाहनांना ठाणे शहरात १८ तासांची प्रवेशबंदी घालण्यात आली आहे. त्याचा परिणाम पनवेल, जेएनपीएच्या वाहतूक व्यवस्थेवर पडला असून वाहतूक कोंडीबरोबर चालक, वाहक, माथाडी कामगारांवर परिणाम झाला आहे. जेएनपीएतून उत्तरेकडील राज्यात आयात-निर्यात करण्यासाठी मालाची वाहतूक करणारे हजारो वाहने रोज ये-जा करतात.

