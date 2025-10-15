Palghar News: वसई-विरार कोंडीच्या कचाट्यात! वाहतूक व्यवस्था कोलमडली, प्रवासी हैराण

वसई : वसई-विरार शहर कोंडीच्या कचाट्यात सापडत आहे. नियोजनाअभावी वाहतूक व्यवस्था कोलमडत असल्याने प्रवासी त्रासले आहेत. वाहनांच्या प्रचंड रांगा, कामावर जाण्यास आणि घरी येण्यास उशीर, इच्छितस्थळी पोहोचण्यास येणारी अडचण डोकेदुखी ठरू लागली आहे. या समस्यांना कुणी वाली आहे का, असा सवाल सुजाण नागरिकांतून व्यक्त केला जात आहे..विरार उड्डाणपूल, नारिंगी, चंदनसार, माणिकपूर, सातिवली, वालीव, वसई फाटा, तुळिंज, संतोष भुवन, औद्योगिक वसाहतीकडे जाणारे मार्ग यासह शहरातील अंतर्गत मार्गावर कोंडी होऊ लागली आहे. रस्ते मार्गाचा वापर करून प्रवासी हे ये-जा करत असतात, परंतु शहरातील नागरिकांना कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. गेले तीन दिवस वाहतूक कोंडीची समस्या जैसे थे परिस्थितीत असल्याने प्रवास करायचा तरी कसा, असा सवाल नागरिकांतून निर्माण होऊ लागला आहे..Mumbai High Court: राज्यात आमदार-खासदारांवर ३९८ खटले, लवकर निकाली काढा; हायकोर्टाचे विशेष न्यायालयांना आदेश.फेरीबोटीसाठीही रांगावसई, नालासोपारा आणि विरार येथील वाहनचालक शहरांतर्गत व महामार्गावर कोंडी असल्याने वसई गावात वाहने घेऊन रो-रो फेरी बोटीचा आधार घेत आहेत, परंतु तिथेदेखील रांगा लागत आहेत. त्यामुळे वसई ते भाईंदर प्रवास करण्यासाठी वाट पाहत थांबावे लागत आहे..शहरात, तसेच महामार्गावर कोंडी असल्याने रो-रो फेरी बोटीसाठी मार्ग पत्करला, परंतु तिथेही वाहनांच्या रांगा लागत आहेत. त्यामुळे समुद्रमार्गे भाईंदरपर्यंत जाण्यासाठी फेरीची वाट पाहावी लागते.- अजिल चाको, प्रवासी.Mumbai News: मुंबईकरांना दिवाळी भेट; कागदपत्र नोंदणीसाठी क्षेत्र सीमा नियम सरकारने रद्द केला.वसईत कोंडीतून वाट काढताना कसरत करावी लागते. त्यामुळे वेळ खर्ची घालावा लागतो. वाहतूक व्यवस्था सुधारणेबाबत प्रशासनाने योग्य तो निर्णय घ्यावा.- काकासाहेब मोटे, माजी सदस्य पंचायत समिती, शिवसेना ठाकरे गट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.