मुंबई

Palghar News: वसई-विरार कोंडीच्या कचाट्यात! वाहतूक व्यवस्था कोलमडली, प्रवासी हैराण

Vasai-Virar Traffic Jam: वसई-विरार शहरात वाहतूक व्यवस्था कोलमडली आहे. यामुळे वाहतूक कोंडीमुळे प्रवासी त्रासले आहेत.
Traffic

Traffic

Esakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वसई : वसई-विरार शहर कोंडीच्या कचाट्यात सापडत आहे. नियोजनाअभावी वाहतूक व्यवस्था कोलमडत असल्याने प्रवासी त्रासले आहेत. वाहनांच्या प्रचंड रांगा, कामावर जाण्यास आणि घरी येण्यास उशीर, इच्छितस्थळी पोहोचण्यास येणारी अडचण डोकेदुखी ठरू लागली आहे. या समस्यांना कुणी वाली आहे का, असा सवाल सुजाण नागरिकांतून व्यक्त केला जात आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
Traffic
palghar
vasai virar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com