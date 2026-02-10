Traffic Fine: वाहतूक दंडाचा मोठा डोंगर, वसूल करण्याचे पोलिसांसमोर आव्हान; थक्क करणारी आकडेवारी समोर

मुंबई : गेल्या आठ वर्षांत वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल ठोठावण्यात आलेला तब्बल १,२३९ कोटींचा दंड वसूल करण्याचे महाकाय आव्हान वाहतूक पोलिसांवर आहे. मोटरवाहन कायद्यानुसार दंड भरण्याची सक्ती पोलिसांना करता येत नाही. ते फक्त विनंती करू शकतात. या पार्श्वभूमीवर ही कोट्यवधींची महसुली तूट पोलिस कशी भरून काढणार, हे न उलगडणारे कोडे बनले आहे..२०१८ ते २०२५ दरम्यान वाहतूक पोलिसांनी ४.२९ लाख ई-चलान जारी करून २३३०.८२ कोटींचा दंड वाहनचालक, मालकांना ठोठावला. त्यापैकी सरासरी ५४ टक्के दंड वसूल झाला. उर्वरित ४६ टक्के (१,२३९ कोटी) दंड आणि भविष्यात त्याच प्रमाणात ठोठावला जाणारा दंड वसूल करण्याचे आव्हान पोलिसांसमोर आहे..Mumbai Crime: भयानक! शीर धडापासून वेगळं, शरीर कुजलेल्या अवस्थेत अन्... मुंबईच्या जुहू बीचवर व्यक्तीचा मृतदेह आढळला, धक्कादायक सत्य समोर.या आठ वर्षांत दंडवसुलीत सर्वात मोठी घसरण २०२५ मध्ये दिसली. गेल्यावर्षी सुमारे ५१ लाख चलान जारी करून पोलिसांनी ४९६.४६ कोटींचा दंड ठोठावला. त्यापैकी ३० टक्केच दंड वाहनचालक, मालकांनी भरला. अहोरात्र धावत्या मुंबईत अद्यावत सीसीटीव्ही यंत्रणा, वेगमापक यंत्रे आणि प्रत्यक्ष रस्त्यांवर तैनात पोलिसांकडून दिवसाला सरासरी १५ हजार चलान जारी होतात..शहरात सुमारे ५० लाख वाहने आहेत. दररोज अन्य शहरांतून सुमारे आठ लाख वाहने मुंबईत येतात. रस्त्यांवर असलेल्या वाहनांची संख्या, शहरातील रस्त्यांच्या क्षेत्रफळासोबत वाहतूक पोलिसांच्या ताफ्याची तुलना केल्यास ते व्यस्त आढळते. वाहतूक पोलिस दलात ३,२०० मनुष्यबळ असून ते आठ तासांच्या तीन पाळ्यांमध्ये कर्तव्य बजावते. त्यामुळे एका वाहतूक पोलिस सरासरी सहा ते सात हजार वाहनांची जबाबदारी घेतो..सध्या अशी होते वसुलीतपासणीदरम्यान अडवलेल्या वाहनांवर दंडाची किती रक्कम शिल्लक आहे ते पाहिले जाते. ही रक्कम भरून घेण्याचा प्रयत्न केला जातो. लोकअदालत आयोजित करून ई-चलान निकाली काढली जातात.वाहतूकतज्ज्ञांच्या मते जितका वेळ एखाद्या वाहनाचा शिल्लक दंड पाहण्यात, भरून घेण्यात जातो, तितक्या वेळेत दहा आणखी नियमभंग होतात..मुंबईत हिट अँड रनची घटना! कारचालकाने इमारतीखाली खेळणाऱ्या चिमुकल्याला गाडीसोबत फरफटत नेले अन्...; पालकांचा मन हेलावणारा आक्रोश.अमेरिका, ब्रिटनसह मध्य पूर्वेतील काही राष्ट्रांमध्ये वाहतूक नियमभंग गंभीर गुन्हा मानला जातो. बँक खात्यातून दंडाची रक्कम लगोलग वसूल केली जाते. तशी अचूक व्यवस्था आणल्यास शिस्त लागेल. पोलिसांचा धाक कायम राहील.- ए. व्ही. शेणोय, वाहतूकतज्ज्ञ.दंडात्मक कारवाईची सक्ती करता येत नाही; मात्र ई-चलानद्वारे होणारा दंड सहज भरता यावा, यादृष्टीने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. चलानसोबत ऑनलाइन दंड भरण्यासाठी लिंक, ॲप दिले आहेत.- अनिल कुंभारे, सह आयुक्त, वाहतूक विभाग.(आकडेवारी लाखांत)२०२०एकूण चलान- ५०.८१भरलेली - २९.१८शिल्लक - २१.६३२०२१एकूण चलान- ६९.९४भरलेली - ४२.४४शिल्लक - २७.५०२०२२एकूण चलान- ५५.३०भरलेली - २८.३४शिल्लक - २६.९६२०२३एकूण चलान- ५५.३६भरलेली - ३०.७५शिल्लक - २४.६१२०२४एकूण चलान- ५९.३१भरलेली - २६.०४शिल्लक - ३३.२७२०२५एकूण चलान- ५०.९६भरलेली - १५.२३शिल्लक - ३५.७२.५० लाखांहून अधिक वाहने मुंबईत आहेत३० लाखांहून अधिक दुचाकी वाहने शहरात आहेतआठ लाखांहून अधिक वाहने दररोज बाहेरून शहरात येतात२१.२० मिनिटांत मुंबईत एखादे वाहन सरासरी दहा किलोमीटरचा टप्पा पार करते. हे प्रमाण दिल्ली, बंगळूर आणि पुणे या शहरांपेक्षा अधिक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.