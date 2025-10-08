मुंबई

Mumbai News: चालकांना गणवेशाचा विसर! वाहतूक पोलिसांचा रिक्षा, टॅक्‍सींवर कारवाईचा बडगा

Traffic Police : रिक्षा व टॅक्सीचालकांना गणवेश अनिवार्य असूनही अनेकदा चालक गणवेश परिधान न करताच वाहने चालवताना दिसून येतात. अशा चालकांवर वाहतूक पोलिसांनी कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
Rickshaw and Taxi Drivers

Rickshaw and Taxi Drivers

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : मोटार वाहन कायद्यानुसार रिक्षा व टॅक्सीचालकांना गणवेश अनिवार्य आहे, मात्र अनेकदा चालक गणवेश परिधान न करताच वाहने चालवितात. त्यांना गणवेशाचा विसर पडल्याचे चित्र आहे. अशा वाहनचालकांवर वाहतूक पोलिसांनी कारवाईचा बडगा उगारला आहे. वाहतूक पोलिसांच्या २०२४च्या अहवालानुसार ५० हजार अशा रिक्षा, टॅक्सीचालकांवर कारवाई करण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
traffic Police
taxi
Rickshaw

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com