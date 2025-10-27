मुंबई

Mumbai News: मुंबईत वाहतुकीत बदल! 'या' मार्गावर प्रवेशबंदी, 'असे' असतील पर्यायी मार्ग

Mumbai Traffic Route Change: छटपूजानिमित्त मुंबईत वाहतुकीत बदल करण्यात आले आहेत. काही मार्गावर प्रवेशबंदी केली असून पर्यायी मार्ग जाहीर करण्यात आले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : छटपूजा २७ व २८ ऑक्टोबरला साजरी करण्यात येणार आहे. यानिमित्ताने जुहू चौपाटी, सांताक्रूझ (पश्चिम) या ठिकाणी मोठ्या संख्येने भाविक एकत्र येणार आहेत. मोठ्या प्रमाणात गर्दी होण्याची शक्यता असल्यामुळे वाहतुकीची कोंडी टाळण्यासाठी दोन दिवस वाहतूक बदल करण्यात आले आहेत. हे बदल २७ ऑक्टोबर रोजी दुपारी २ पासून ते २८ ऑक्टोबर, रोजी सकाळी ११ वाजेपर्यंत असणार आहेत.

Marathi News Esakal
