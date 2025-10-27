Train Accident: मोठी बातमी! मुंबईहून सुटणाऱ्या लोकमान्य टिळक एक्सप्रेसचा अपघात; रेल्वे दोन भागात विभागली अन्...; काय घडलं?

उत्तर प्रदेशातील चित्रकूट येथे एक मोठा रेल्वे अपघात झाला. मुंबईहून भागलपूरला जाणारी लोकमान्य टिळक भागलपूर एक्सप्रेस दोन भागात विभागली गेली. एका जोडणीत तुटल्याने मागील तीन डबे वेगळे झाले. ट्रेनचा वेग कमी असल्याने अपघात टळला. चार तासांनंतर तांत्रिक पथकाने डबे पुन्हा जोडून ट्रेनला सोडण्याची परवानगी दिली. .मिळालेल्या माहितीनुसार, काल रात्री २:५४ वाजता माझगव्हाण आणि टिकारिया रेल्वे स्थानकांदरम्यान हा अपघात झाला. सुदैवाने त्यावेळी ट्रेन ताशी फक्त १० किलोमीटर वेगाने धावत होती. या मंद गतीमुळे मोठा अपघात टळला. अपघातानंतर दाब कमी झाल्यामुळे ट्रेन आपोआप थांबली. ट्रेन ज्या ट्रॅकवर जात होती त्या ट्रॅकवर आधीच एक सावधगिरीचा आदेश लागू होता. ज्यामुळे लोको पायलटला वेग १० किमी/ताशी कमी करावा लागला. ही खबरदारी प्रवाशांसाठी सुरक्षिततेचा अंतिम उपाय ठरली..Bihar Elections: निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपची मोठी कारवाई! ४ नेत्यांची पक्षातून हकालपट्टी, राजकारणात खळबळ.रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, एस-१ कोचचे कपलिंग तुटल्याने ट्रेनचे तीन डबे तुटले. ज्यामुळे ते मुख्य ट्रेनपासून वेगळे झाले. ट्रेनचा मंद वेग आणि तांत्रिक ब्रेकिंग सिस्टम सक्रिय झाल्यामुळे अपघात नियंत्रणात राहिला. वेगळे केलेले डबे ट्रेनच्या सुमारे १०० मीटर मागे थांबले. रेल्वे तांत्रिक तज्ज्ञांनी सांगितले की कपलिंग तुटताच हवेचा दाब कमी झाला. ज्यामुळे स्वयंचलित ब्रेक लागले. त्यामुळे ट्रेन थांबली. जर ट्रेन सामान्य वेगाने प्रवास करत असती तर नुकसान भयानक झाले असते..अधिकाऱ्यांनी परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवले. प्रवाशांना हलवले आणि सकाळी ट्रेन रवाना झाली. घटनेची माहिती मिळताच एरिया मॅनेजर नरेश सिंग, स्टेशन मास्टर अब्दुल मतीन, सीएनडब्ल्यू, आरपीएफ, जीआरपी आणि एक तांत्रिक टीम घटनास्थळी पोहोचली. टीमने एस-१ कोच वेगळे केले आणि उर्वरित दोन बोगी पुन्हा जोडल्या. .Green Tax : उत्तराखंडमध्ये डिसेंबरपासून लागू होणार ग्रीन टॅक्स; राज्यातील वाहने असतील टॅक्स फ्री, अशी होईल प्रक्रिया .प्रवाशांना सुरक्षितपणे इतर कोचमध्ये हलवण्यात आले. सकाळी ७ वाजता ट्रेन भागलपूरला रवाना झाली. रेल्वे प्रशासनाने या घटनेला दुजोरा दिला असून कपलिंग तुटण्याचे कारण शोधण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे सांगितले आहे. प्राथमिक तपासणीत कपलिंग जॉइंटमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याचे उघड झाले आहे. सध्या कोणत्याही प्रवाशांना दुखापत झाल्याचे वृत्त नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.