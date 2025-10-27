मुंबई

Train Accident: मोठी बातमी! मुंबईहून सुटणाऱ्या लोकमान्य टिळक एक्सप्रेसचा अपघात; रेल्वे दोन भागात विभागली अन्...; काय घडलं?

Lokmanya Tilak Bhagalpur Express Accident: सतना-माणिकपूर रेल्वे मार्गावर एक मोठा रेल्वे अपघात टळला. मुंबईहून भागलपूरला जाणारी एक्सप्रेस क्रमांक १२३३६ अचानक रस्त्यातच दोन भागात विभागली गेली.
उत्तर प्रदेशातील चित्रकूट येथे एक मोठा रेल्वे अपघात झाला. मुंबईहून भागलपूरला जाणारी लोकमान्य टिळक भागलपूर एक्सप्रेस दोन भागात विभागली गेली. एका जोडणीत तुटल्याने मागील तीन डबे वेगळे झाले. ट्रेनचा वेग कमी असल्याने अपघात टळला. चार तासांनंतर तांत्रिक पथकाने डबे पुन्हा जोडून ट्रेनला सोडण्याची परवानगी दिली.

