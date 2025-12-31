Train Schedule: प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी! मुंबई-पुणे आणि मध्य रेल्वेच्या वेळापत्रकात बदल होणार; १ जानेवारीपासून अंमलबजावणी

जर तुम्ही नवीन वर्षाचे स्वागत करण्यासाठी प्रवास किंवा रेल्वे प्रवासाचे नियोजन केले असेल, तर ही बातमी महत्त्वाची आहे. १ जानेवारी २०२६ पासून मध्य रेल्वेच्या वेळापत्रकात मोठे बदल होणार आहेत. मुंबई आणि पुण्याला जोडणाऱ्या अनेक महत्त्वाच्या गाड्यांच्या वेळेत बदल करण्यात आले आहेत. ज्यामध्ये हाय-स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेसचाही समावेश आहे. त्यामुळे घरून निघण्यापूर्वी तुमच्या ट्रेनचे वेळापत्रक नक्की तपासा..रेल्वे प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, प्रवाशांसाठी प्रवास अधिक आरामदायी करण्यासाठी आणि गाड्यांचा वेग वाढवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. १ जानेवारीपासून लागू होणाऱ्या या नवीन वेळापत्रकामुळे मुंबईहून निघणाऱ्या आणि मुंबईत येणाऱ्या गाड्यांच्या सुटण्याच्या वेळेत ५ ते १५ मिनिटांचा फरक जाणवेल. अलीकडे किंवा त्यापूर्वीही अनेक गाड्यांच्या वेळेत बदल करण्यात आले आहेत..Pune News : डीएसके ठेवीदारांसाठी महत्त्वाची बातमी! पुणे पोलिसांच्या वेबसाईटवर अंतिम यादी प्रसिद्ध; 'असे' तपासा तुमचे नाव.मुंबई-पुणे-सोलापूर आणि मुंबई-साईनगर शिर्डी मार्गावरील वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनच्या वेळेत काही मिनिटांनी बदल करण्यात आला आहे. प्रवाशांची वाढती संख्या आणि तांत्रिक सुधारणांमुळे हा बदल करण्यात आल्याचे मानले जात आहे. परिणामी प्रवाशांना आता बदललेल्या वेळेनुसार प्लॅटफॉर्मवर उपस्थित राहणे आवश्यक असेल..केवळ वंदे भारतच नाही तर मुंबई-पुणे मार्गावरील "जीवनरेषा" मानल्या जाणाऱ्या इंटरसिटी, सिंहगड एक्सप्रेस आणि डेक्कन क्वीन यासारख्या गाड्यांच्या वेळाही थोड्या बदलण्याची शक्यता आहे. शिवाय रेल्वेने सकाळी मुंबईत येणाऱ्या किंवा रात्री निघणाऱ्या लांब पल्ल्याच्या गाड्यांचे प्लॅटफॉर्म आणि वेळा बदलल्या आहेत..Pune Political : ‘माझं काय चुकलं?’ म्हणत किरण बारटक्के नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिणार; पुण्यात भाजपचा अंतर्गत संघर्ष उफाळला!.रेल्वेने प्रवाशांना प्रवास सुरू करण्यापूर्वी 'NTES' अॅपवर किंवा रेल्वेच्या अधिकृत वेबसाइटवर त्यांच्या ट्रेनचे 'लाइव्ह स्टेटस' तपासण्याचे आवाहन केले आहे. जर तुम्ही जुन्या वेळापत्रकानुसार स्टेशनवर पोहोचलात तर तुमची ट्रेन चुकण्याची किंवा बराच वेळ वाट पाहण्याची शक्यता असते. रेल्वे अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे की, नवीन वर्षात हा बदल रेल्वेची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आणि प्रवाशांचा वेळ वाचवण्यासाठी उचललेले पाऊल आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.