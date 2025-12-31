मुंबई

Train Schedule: प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी! मुंबई-पुणे आणि मध्य रेल्वेच्या वेळापत्रकात बदल होणार; १ जानेवारीपासून अंमलबजावणी

Mumbai-Pune Train Schedule News: १ जानेवारीपासून मुंबई-पुणे रेल्वेच्या वेळापत्रकात बदल होणार आहेत. ज्यामध्ये वंदे भारत एक्सप्रेससह अनेक गाड्यांच्या वेळापत्रकात मोठे बदल करण्यात आले आहेत.
जर तुम्ही नवीन वर्षाचे स्वागत करण्यासाठी प्रवास किंवा रेल्वे प्रवासाचे नियोजन केले असेल, तर ही बातमी महत्त्वाची आहे. १ जानेवारी २०२६ पासून मध्य रेल्वेच्या वेळापत्रकात मोठे बदल होणार आहेत. मुंबई आणि पुण्याला जोडणाऱ्या अनेक महत्त्वाच्या गाड्यांच्या वेळेत बदल करण्यात आले आहेत. ज्यामध्ये हाय-स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेसचाही समावेश आहे. त्यामुळे घरून निघण्यापूर्वी तुमच्या ट्रेनचे वेळापत्रक नक्की तपासा.

