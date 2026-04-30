IPS Officers Transfers: महाराष्ट्रात पोलीस दलात मोठा फेरबदल! २१ आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदली; कुणाची कुठे नेमणूक? जाणून घ्या यादी...

महाराष्ट्रात भारतीय पोलीस सेवा आणि राज्य पोलीस सेवेतील एकवीस आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. जालना, धुळे, अहिल्या नगर आणि नंदुरबारसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये पोलीस अधीक्षकांची (एसपी) बदली करण्यात आली आहे. मुंबई आणि पुणे येथे नवीन उपआयुक्तांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. अतिरिक्त पोलीस अधीक्षकांचा कार्यभारही बदलण्यात आला आहे. सरकारने ३० एप्रिल रोजी बदल्या आणि पदस्थापनांसंदर्भात आदेश जारी केले..यापूर्वी मुंबई राज्य गुप्तचर विभागाचे उपआयुक्त म्हणून कार्यरत असलेले आयपीएस अधिकारी संदीप घुगे यांची मुंबई शहराचे नवीन पोलीस उपआयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. यापूर्वी परभणीचे पोलीस अधीक्षक म्हणून कार्यरत असलेले रवींद्र सिंह एस. परदेशी यांची राज्य गुप्तचर विभागाचे उपआयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. नाशिक ग्रामीणचे माजी पोलीस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील यांची मुंबई शहर पोलीस उपआयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. .श्रवण दत्त यांची अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (विशेष कार्यवाह्या) आणि सहायक पोलीस महानिरीक्षक (स्थापना) यांचे स्टाफ ऑफिसर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. मुम्मका सुदर्शन यांची अहल्यानगरच्या पोलीस अधीक्षकपदी नियुक्ती झाली आहे. धोंडोपत एस स्वामी यांची नाशिक (ग्रामीण) येथे एसपी म्हणून बदली झाली आहे. वाशिमचे एसपी म्हणून कार्यरत असलेले अनुज मिलिंद तारे यांची अँटिबायोटिक्स टास्क फोर्स पुणे येथे एसपी म्हणून नियुक्ती झाली आहे. .अश्विनी सानप यांची नंदुरबार येथे एसपी म्हणून बदली झाली आहे. तेजवीर सिंग संधू यांची जालना येथे नवीन एसपी म्हणून नियुक्ती झाली आहे. निकेश खटमोडे हे वाशिमचे नवीन एसपी असतील. पंकज कुमावत यांची परभणी येथे एसपी म्हणून आणि निकेतन कदम यांची अमरावती ग्रामीण येथे एसपी म्हणून नियुक्ती झाली आहे. सिंगुरी विशाल आनंद यांची धुळे येथे नवीन एसपी म्हणून नियुक्ती झाली आहे..गजानन राजमाने यांची मुंबई शहर पोलीस उपआयुक्तपदी बदली झाली आहे. महाराष्ट्र राज्याचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (विशेष कार्यवाह्या) स्टाफ ऑफिसर, दत्ता लक्ष्मण तोडेवाड यांची बदली करून अमरावती येथे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. सूरज गुंजल यांची माळणगाव येथे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.