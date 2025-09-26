मुंबई

Mumbai News: ॲप-आधारित वाहनांवर कारवाईचा बडगा! ३.८८ लाख रुपयांची दंडवसुली

Pratap Sarnaik: बेकायदा ॲप-आधारित वाहनचालकांबाबत परिवहन विभाग आणि मुंबई महानगर क्षेत्र परिवहन प्राधिकरण अॅक्शन मोडमध्ये आले आहे. बेकायदा ॲप-आधारित वाहनचालकांनी नियमांचे पालन न केल्यास कारवाई करण्यात येत आहे.
Minister Pratap Sarnaik
Minister Pratap Sarnaik sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : बेकायदा ॲप-आधारित वाहनचालकांनी नियमांचे पालन न केल्यास कठोर कारवाई करण्यात येत आहे. यासाठी परिवहन विभाग आणि मुंबई महानगर क्षेत्र परिवहन प्राधिकरण यांनी विशेष मोहीम हाती घेतली असून, गेल्या काही दिवसांत २६३ अवैधरीत्या प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर तब्बल ३.८८ लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
Action
pratap sarnaik

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com