SSC-HSC Exam: परीक्षार्थींसाठी पोलिस सज्ज! वाहतूक कोंडीमुळे विद्यार्थ्यांसाठी ५४ रायडर्स तैनात

ठाणे शहर : ठाणे पोलिस आयुक्तालयातील वाहतूक कोंडीची समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. यामुळे दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांना वेळेत परीक्षा केंद्रावर पोहोचण्यासाठी वाहतूक विभागाकडून विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत. वाहतूक विभागाने कोंडीत अडकलेल्या विद्यार्थ्यांना वेळेत परीक्षा केंद्रावर पोहोचता यावे, यासाठी ५४ रायडर्स तैनात केले आहे. गेल्या वर्षी परीक्षेच्या काळात या रायडर्सनी ३४ विद्यार्थ्यांची कोंडीतून सुटका करून त्यांना वेळेत परीक्षा केंद्रावर पोहोचवले होते..महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक (दहावी) आणि उच्च माध्यमिक (बारावी) शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा १० आणि २० फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहेत. परीक्षेच्या दिवशी उशीर होणे, वाहन बिघाड, वाहतूक कोंडी आदी कारणांमुळे अडचणीत सापडलेल्या विद्यार्थ्यांच्या मदतीला धावून जाण्यासाठी वाहतूक पोलिस सज्ज झाले आहेत. विद्यार्थ्यांना या मदतीसाठी ट्राफिक कंट्रोल व्हॉट्सॲप क्रमांक व ट्राफिक कंट्रोल हेल्पलाइनसह १८ वाहतूक युनिटमध्ये संपर्क साधण्यासाठी हेल्पलाइन क्रमांक जारी केले आहेत..Mumbai: रुग्णाच्या नाश्त्यात उंदराची विष्ठा! तक्रारीनंतरही कारवाई नाही; पालिकेच्या रुग्णालयात संतापजनक प्रकार.सध्याची ठाणे पोलिस आयुक्तालयातील परिक्षेत्रातील वाहतूक कोंडी पाहता पालक आणि विद्यार्थी चिंतेत आले आहेत. अनेकांना किमान ३० ते ४० मिनिटे घरातून केंद्रावर जाण्याकरिता निघावे लागणार आहे; मात्र ठिकठिकाणी सुरू असलेली रस्त्यांची कामे आणि वाहनांच्या गर्दीमुळे काही ठिकाणी हा वेळदेखील कमी पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यावर उपाय म्हणून वाहतूक विभागाने हे पाऊल उचलले आहे. .ठाणे पोलिस आयुक्तालयातील एक ते पाच परिमंडळात इयत्ता बारावीची एकूण १२६ केंद्रे तर इयत्ता दहावीची एकूण २२३ केंद्रे आहेत. या परीक्षा केंद्रांवर परीक्षेला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना रस्त्यांवर कोणत्याही कारणामुळे अडचण उद्भवल्यास ५४ रायडर्स सज्ज ठेवले आहेत..मदतीसाठी संपर्कविद्यार्थी अथवा पालकांनी वाहतूक विभागाच्या ट्राफिक कंट्रोल हेल्पलाइन क्रमांक ८२८६३००३०० व ८२८६४००४०० तसेच ट्राफिक कंट्रोल व्हॉट्सॲप क्रमांक ७०३९००३८६६ आणि १८ वाहतूक युनिटमध्येही हेल्पलाइन क्रमांक उपलब्ध केले आहेत. याशिवाय, नियंत्रण कक्षातही तीन वाहने तैनात असणार आहेत..Mumbai News: वादग्रस्त भूखंडावर अंत्यसंस्कार कसे? परवानगीवरून न्यायालयाचे ताशेरे.परीक्षेला पोहोचण्यात रस्त्यावर अडचणी उद्भवल्यास वाहतूक पोलिसांच्या हेल्पलाइनवर संपर्क करावा. गतवर्षी या उपक्रमाला चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. वाहतूक कोंडीत अडकलेल्या ३४ विद्यार्थ्यांना आमच्या रायडर्सनी मदत केली होती.- पंकज शिरसाट, उप आयुक्त, वाहतूक