MSRTC Officials: एसटीचा तोटा भरून काढा, नाहीतर नोकरी गमवा! प्रताप सरनाईकांचा कामचुकार अधिकाऱ्यांना अल्टिमेटम; ३० दिवसांची मुदत

महाराष्ट्राची जीवनरेखा मानल्या जाणाऱ्या एमएसआरटीसी (MSRTC) म्हणजेच एसटी बसेसच्या आर्थिक स्थितीबाबत राज्य सरकारने आता अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी एमएसआरटीसीच्या त्या अधिकाऱ्यांना कडक इशारा दिला आहे, जे आपल्या कामात हलगर्जीपणा करत आहेत आणि ज्यामुळे विभागाला तोटा होत आहे. .मंत्र्यांनी स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, जर पुढील एका महिन्यात एसटी बसेसच्या उत्पन्नात सुधारणा झाली नाही, तर जबाबदार अधिकाऱ्यांना आपली नोकरी गमवावी लागेल. राज्य परिवहन महामंडळाची खालावत चाललेली आर्थिक स्थिती आणि महसूल वाढवण्यात अपयशी ठरणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी शून्य-सहिष्णुता धोरण अवलंबले आहे. त्यांनी निष्क्रिय आणि बडतर्फीस पात्र मानल्या जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांना एक महिन्याचा अल्टिमेटम दिला आहे. .होर्डिंगधारकांना मोठा झटका! ५ वर्षांनंतर पुन्हा ई-निविदा प्रक्रियेतूनच मिळणार जागा; PWD ने लागू केले नवे नियम.मंत्र्यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर पुढील ३० दिवसांत सकारात्मक परिणाम आणि राज्य परिवहन महामंडळाच्या महसुलात भरीव वाढ दिसून आली नाही, तर संबंधित अधिकाऱ्यांची केवळ बदलीच केली जाणार नाही, तर त्यांच्यावर पदावनती किंवा थेट निलंबनासारखी मोठी शिस्तभंगाची कारवाईही केली जाईल. अनुसूचित जमाती प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे, कारण सध्या राज्यातील ३१ पैकी २१ अनुसूचित जमाती विभाग मोठ्या तोट्यात चालले आहेत. .सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, एप्रिल आणि मे या प्रवाशांच्या गर्दीच्या काळात, जेव्हा भाडेवाढही केली जाते, तेव्हाही अनुसूचित जमातीचा महसूल लक्षणीयरीत्या घटला आहे. या अपयशामुळे व्यवस्थापन नियोजन आणि अधिकाऱ्यांच्या कार्यशैलीवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट केले आहे की, त्यांनी वातानुकूलित कार्यालयांमध्ये बसून, कागदावर योजना आखणे आणि लांबलचक बैठका घेणे थांबवावे. .त्यांनी कठोरपणे सांगितले की, अधिकाऱ्यांनी आता प्रत्यक्ष जमिनीवर कामाला सुरुवात केली पाहिजे. बस फेऱ्यांचे योग्य वेळापत्रक आखणे, डेपोमधून वेळेवर बस सुटवणे आणि प्रवाशांना उच्च दर्जाची सेवा प्रदान करणे ही त्यांची सर्वोच्च प्राथमिकता असली पाहिजे. खाजगी वाहने आणि खाजगी बस चालकांकडून असलेल्या तीव्र स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर, एसटीला पुन्हा पहिल्या क्रमांकावर आणण्याची जबाबदारी आता पूर्णपणे अधिकाऱ्यांच्या खांद्यावर आहे..महाराष्ट्रातील आरोग्य विभागात ५,२२३ नव्या पदांची मेगाभरती! अनेक जिल्ह्यांतील रुग्णालयांमध्ये जागा भरणार; कुठे आणि कधी?.एक महिन्याची मुदत संपल्यानंतर, प्रत्येक डेपो, विभाग, प्रादेशिक कार्यालय आणि मुख्यालय येथील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची कामगिरी समीक्षा केली जाईल. या समीक्षेत प्रत्येक अधिकाऱ्याच्या क्षेत्रातील महसुलातील घटीची कारणे आणि प्रवासी संख्येत झालेल्या घटीची कारणे तपासली जातील. मंत्र्यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे राज्य परिवहन महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये आणि डेपो व्यवस्थापकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. आता अधिकाऱ्यांसमोर फक्त दोनच पर्याय आहेत, एकतर त्यांनी आपल्या कार्यक्षमतेने एसटीला पुन्हा नफ्याच्या मार्गावर आणावे किंवा कठोर दंडात्मक कारवाईसाठी तयार राहावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.