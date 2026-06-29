मुंबई

MSRTC Officials: एसटीचा तोटा भरून काढा, नाहीतर नोकरी गमवा! प्रताप सरनाईकांचा कामचुकार अधिकाऱ्यांना अल्टिमेटम; ३० दिवसांची मुदत

MSRTC Officials Ultimatum: परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. तोट्यात चालणाऱ्या एस.टी. बसेसबाबत आळशी अधिकाऱ्यांना एक महिन्याचा अल्टिमेटम देण्यात आला आहे.
MSRTC Officials Ultimatum

MSRTC Officials Ultimatum

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

महाराष्ट्राची जीवनरेखा मानल्या जाणाऱ्या एमएसआरटीसी (MSRTC) म्हणजेच एसटी बसेसच्या आर्थिक स्थितीबाबत राज्य सरकारने आता अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी एमएसआरटीसीच्या त्या अधिकाऱ्यांना कडक इशारा दिला आहे, जे आपल्या कामात हलगर्जीपणा करत आहेत आणि ज्यामुळे विभागाला तोटा होत आहे.

Loading content, please wait...
ST
pratap sarnaik
MSRTC