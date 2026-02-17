मुंबई

MSRTC: लालपरीच्या सुरक्षेसाठी डिजिटल कवच! एसटी स्थानकांवर २४ तास देखरेख; प्रवासी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी मोठा निर्णय

ST buses CCTV project: लालपरी एसटी बसेसच्या सुरक्षेसाठी महाराष्ट्रात १११ कोटी रुपयांचा सीसीटीव्ही प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. ६३३ ठिकाणी ७,०३५ कॅमेरे बसवले जातील.
ST buses CCTV project

ST buses CCTV project

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

महाराष्ट्रभर धावणाऱ्या "लालपरी" बसेसच्या सुरक्षेला डिजिटल कवच देण्यात येईल. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने सर्व राज्य परिवहन महामंडळाच्या स्थानकांवर आणि विभागीय कार्यालयांमध्ये सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी एक नवीन सीसीटीव्ही प्रकल्प सुरू केला आहे. या प्रकल्पामुळे एसटी बसस्थानकांपासून विभागीय कार्यालयांपर्यंत सर्व महत्त्वाच्या ठिकाणी डिजिटल देखरेखीचे नेटवर्क तयार होईल.

Loading content, please wait...
maharashtra
Mumbai
st bus
transport department
pratap sarnaik
MSRTC

Related Stories

No stories found.