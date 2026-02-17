MSRTC: लालपरीच्या सुरक्षेसाठी डिजिटल कवच! एसटी स्थानकांवर २४ तास देखरेख; प्रवासी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी मोठा निर्णय

महाराष्ट्रभर धावणाऱ्या "लालपरी" बसेसच्या सुरक्षेला डिजिटल कवच देण्यात येईल. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने सर्व राज्य परिवहन महामंडळाच्या स्थानकांवर आणि विभागीय कार्यालयांमध्ये सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी एक नवीन सीसीटीव्ही प्रकल्प सुरू केला आहे. या प्रकल्पामुळे एसटी बसस्थानकांपासून विभागीय कार्यालयांपर्यंत सर्व महत्त्वाच्या ठिकाणी डिजिटल देखरेखीचे नेटवर्क तयार होईल. .परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी ही माहिती दिली. वाहतूक मंत्री सरनाईक म्हणाले की, प्रवाशांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत, महाराष्ट्र सरकारने या प्रकल्पासाठी १११ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या निधीतून, एसटी बसस्थानके, डेपो, विभागीय कार्यशाळा, मध्यवर्ती कार्यशाळा, विभागीय कार्यालये आणि भोसरी येथील केंद्रीय प्रशिक्षण संस्था यासारख्या संवेदनशील ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याची योजना सुरू आहे..Bhiwandi: भिवंडीत मेगा टेक्सटाइल पार्क उभारणीची मागणी .राज्यातील ६३३ ठिकाणी एकूण ७,०३५ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले जातील, ज्यामुळे सर्व क्रियाकलापांचे सतत डिजिटल निरीक्षण करणे शक्य होईल. ई-टेंडरिंग प्रक्रियेद्वारे निवडलेल्या अनुभवी संस्थे, टेलिकम्युनिकेशन्स कन्सल्टंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआयएल) ला हा प्रकल्प देण्यात आला आहे. प्रकल्पाची एकूण मुदत एक वर्ष आहे. मुंबईत एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. त्याचा वापरकर्ता स्वीकृती चाचणी (यूएटी) यशस्वीरित्या पूर्ण झाली आहे..हा नियंत्रण कक्ष राज्यभरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे केंद्रीय निरीक्षण करेल. यामुळे कोणत्याही संशयास्पद हालचालींची त्वरित ओळख पटेल आणि योग्य ती कारवाई करण्यास मदत होईल. परिवहन मंत्र्यांच्या मते, प्रकल्पाच्या पायलट टप्प्यात, मुंबई, ठाणे, रायगड आणि पालघर विभागातील ६४ महत्त्वाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही यंत्रणा यशस्वीरित्या बसवण्यात आल्या आहेत. उर्वरित २७ विभागांमध्ये तसेच विविध कार्यशाळा आणि कार्यालयांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवण्याचे काम पूर्ण वेगाने सुरू आहे. या प्रकल्पामुळे एसटी बसस्थानके आणि कार्यालयांमध्ये सुरक्षेचे एक नवीन युग सुरू होईल..Navi Mumbai: नवी मुंबईत एमआयडीसी भूखंडांवर झोपड्यांचे पुन्हा अतिक्रमण! भूमाफियांचा सक्रिय डाव; गरजूंची फसवणूक, कारवाईची तीव्र .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.