मुंबई

Mumbai Rain: पावसाने उघड केलं विकासाचं वास्तव! मुंबईत झाडं कोसळली, रस्ते वाहून गेले, मिसिंग लिंकवर खड्ड्यांचं साम्राज्य

Mumbai Weather News: मुंबईत झालेल्या मुसळधार पावसामुळे पायाभूत सुविधा कोलमडल्या. झाडे उन्मळून पडली, भांडुपमध्ये रस्ते वाहून गेले, जोडमार्गांवर खड्डे पडले; जनतेने विचारले, "हा कसला विकास?"
Mumbai Weather

Mumbai Weather

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत मुसळधार पावसाने पायाभूत सुविधांबाबत महानगरपालिका आणि राज्य सरकारचे मोठे दावे उघडे पाडले आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे मुंबई आणि उपनगरांमधील परिस्थिती बिकट होत आहे. शहराच्या विविध भागांमध्ये झाडे पडण्याच्या घटना सर्रास घडत असतानाच, भांडुपमधील एक संपूर्ण रस्ता पाण्याच्या प्रचंड प्रवाहामुळे वाहून गेला आहे.

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