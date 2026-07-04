Mumbai Rain: पावसाने उघड केलं विकासाचं वास्तव! मुंबईत झाडं कोसळली, रस्ते वाहून गेले, मिसिंग लिंकवर खड्ड्यांचं साम्राज्य

देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत मुसळधार पावसाने पायाभूत सुविधांबाबत महानगरपालिका आणि राज्य सरकारचे मोठे दावे उघडे पाडले आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे मुंबई आणि उपनगरांमधील परिस्थिती बिकट होत आहे. शहराच्या विविध भागांमध्ये झाडे पडण्याच्या घटना सर्रास घडत असतानाच, भांडुपमधील एक संपूर्ण रस्ता पाण्याच्या प्रचंड प्रवाहामुळे वाहून गेला आहे. .कोट्यवधी डॉलर्सच्या 'मिसिंग लिंक' या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पावरील मोठ्या खड्ड्यांमुळे प्रशासनाची तयारी नसल्याचे पूर्णपणे उघड झाले आहे. ज्यामुळे संतप्त मुंबईकरांनी सोशल मीडियावर तीव्र प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मुंबईच्या पूर्व उपनगरातील भांडुपमध्ये एक धक्कादायक दृश्य समोर आले आहे , जिथे मुसळधार पाऊस आणि पाणी साचल्यामुळे मुख्य रस्त्याचा मोठा भाग पत्त्यांच्या घराप्रमाणे कोसळला आणि पाण्याच्या जोरदार प्रवाहाने वाहून गेला. .Mumbai: वसई तहसीलदार कार्यालय धोकादायक?; महानगरपालिकेच्या नोटीसीला तब्बल तीन वर्षे केराची टोपली.पुरामुळे रस्त्याचेही नुकसान झाले असून, त्यातून जाणाऱ्या महत्त्वाच्या पाईपलाईन आणि केबल्सचेही नुकसान झाले आहे. स्थानिक रहिवाशांचा आरोप आहे की, अलीकडेच निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरून रस्त्याची दुरुस्ती करण्यात आली होती. या घटनेनंतर संपूर्ण परिसरातील वाहतूक पूर्णपणे थांबवण्यात आली असून, जवळच्या सोसायट्यांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. मुंबईला देशाच्या इतर भागांशी जोडण्यासाठी बांधण्यात येत असलेल्या महत्त्वाकांक्षी ' मिसिंग लिंक ' मार्गावरील परिस्थितीही अत्यंत धोकादायक बनली आहे. .हा नव्याने बांधलेला आणि बांधकाम सुरू असलेला मार्ग इतक्या खोल आणि मोठ्या खड्ड्यांनी भरलेला आहे की, त्यातून मार्ग काढणे एक दुःस्वप्न ठरले आहे. मुसळधार पावसामुळे हे खड्डे भरले असून, दुचाकीस्वारांना घसरून गंभीर अपघात होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. चालकांचे म्हणणे आहे की, कर भरूनही त्यांना दरवर्षी आपला जीव धोक्यात घालून याच मार्गावरून प्रवास करावा लागतो. या सर्व गोंधळामुळे मुंबईतील नागरिकांचा संयम अखेर सुटला आहे. .Mumbai News: कार्यादेश नसताना मॅनहोल कोणी उघडले? साकीनाका दुर्घटनेनंतर चौकशीचे आदेश.मुंबईच्या विविध भागांतील कोसळलेली झाडे, खचलेले रस्ते आणि महामार्गांवरील खड्ड्यांचे फोटो आणि व्हिडिओ ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि फेसबुकसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर वेगाने व्हायरल होत आहेत. लोक बीएमसी आणि राज्य सरकारच्या अधिकृत हँडल्सना टॅग करून थेट विचारत आहेत, "ज्या विकासाचा गाजावाजा केला जात होता, तो हाच का?" नागरिकांचे म्हणणे आहे की, दरवर्षी मान्सूनचा पहिला पाऊस मुंबईची 'स्मार्ट सिटी' प्रतिमा धुवून टाकतो, परंतु प्रशासन कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यात सातत्याने अपयशी ठरते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.