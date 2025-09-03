मुंबई

Navi Mumbai Crime: आदेश मोडून दिघ्यात परतला, हद्दपारीचा आरोपी पोलिसांच्या पुन्हा जाळ्यात

Crime News: : मुंबई, ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यातून दोन वर्षांसाठी हद्दपार केलेल्या आरोपीला पुन्हा अटक केली आहे. पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर त्रिभुवनवर महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम १४२ प्रमाणे गुन्हा केला आहे.
Crime
Crimesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी मुंबई : मुंबई, ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यातून दोन वर्षांसाठी हद्दपार केलेल्या आरोपीला दिघा परिसरातून अटक केली आहे. सहकाऱ्यासोबत झालेल्या हाणामारीनंतर पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे. त्रिभुवन सिंगसह त्याच्या सहकाऱ्यांनी गेल्या काही वर्षांमध्ये एमआयडीसी परिसरातील व्यावसायिकांना आरटीआय तसेच पीआयएलच्या माध्यमातून धमकावून खंडणी उकळण्याचे सत्र सुरू केले होते.

