Mumbai News: ...तर केवळ पहिलीपासून हिंदीला विरोध! नागरिकांच्या प्रतिसादानंतर समिती अध्यक्षांची माहिती

Three Language Policy: पहिलीपासून त्रिभाषा धोरणाचे सूत्र लागू करण्याबाबत बैठक झाली असून यामध्ये हिंदीसक्ती पाचवीपासून सुरू करावी, असे मत त्रिभाषा धोरण समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी व्यक्त केले.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : राज्यातील शाळांमध्ये पहिलीपासून त्रिभाषा धोरणाचे सूत्र लागू करण्यासंदर्भात सरकारने स्थापन केलेल्या समितीच्या आढावा बैठका होत आहे. त्यामध्ये लोकांकडून त्रिभाषा सूत्राला कोणताही विरोध केला जात नाही; मात्र पहिलीपासून हिंदीचा विषय लागू करू नये, अशी मागणी सर्वाधिक केली जात असल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी दिली.

