ट्रम्प म्हणतात, "मी एक नंबर तर, मोदी दोन नंबर..."; जाणून घ्या किस्सा

मुंबई - अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि मेलानिया ट्रम्प २४-२५ फेब्रुवारीला भारत दौऱ्यावर येणार आहेत. भारत दौऱ्यावर असताना डोनाल्ड ट्रम्प आणि मेलानिया ट्रम्प दिल्लीत आणि गुजरातमध्ये भेटी देणार आहेत. या संदर्भात ट्रम्प यांनी एक ट्विट करत भारतात जाणे हे ट्रम्प यांच्यासाठी सन्मानाचं असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. मात्र हे ट्विट करत असताना त्यांनी फेसबुक संदर्भातील जी आकडेवारी ट्विट केली आहे त्यावरून नेटकरी देखील अचंबित झालेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि मेलानिया ट्रम्प भारतात येत असल्याने "मला आनंद होतोय. भारत आणि अमेरिकेदरम्यानच्या मैत्रीसाठी ट्रम्प यांचा दौरा विशेष असणार आहे. भारत आपल्या पाहुण्यांचं उत्तम स्वागत करेल", असं नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलंय.

काय म्हणालेत डोनाल्ड ट्रम्प :

Great honor, I think? Mark Zuckerberg recently stated that “Donald J. Trump is Number 1 on Facebook. Number 2 is Prime Minister Modi of India.” Actually, I am going to India in two weeks. Looking forward to it!