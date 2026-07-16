Mumbai Milk Sales : दुधातील जीवघेण्या भेसळीचा मुंबईकरांनी घेतला धसका; सुट्ट्या दुधाची विक्री थेट 30 टक्क्यांनी घटली, FDA च्या कारवाईनंतर पाकीटबंद दुधाला पसंती

-बापू सुळेमुंबई : अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) राज्यभर सुरू केलेल्या धडक कारवाईमुळे दुधात होत असलेली भेसळ उघडकीस आली आहे. सुट्ट्या दुधात होत असलेल्या या जीवघेण्या भेसळीचा मुंबईकरांनी चांगलाच धसका घेतला (Maharashtra FDA milk adulteration crackdown) आहे. त्यामुळे त्यांनी सुट्ट्या दुधाऐवजी आपला मोर्चा आता पाऊच पॅकिंग असलेल्या ब्रँडेड दुधाकडे वळवला आहे. त्याचा थेट फटका सुट्ट्या दुधाच्या विक्रीला बसला असून, दैनंदिन मागणी २५ ते ३० टक्क्यांनी घटल्याचे समोर आले आहे..दुधात पाणी मिसळण्यासह डिटर्जंट, पाम तेल, युरिया, शाम्पू असे वेगवेगळे घटक मिसळून दूध वाढवले जात असल्याचे ‘एफडीए’च्या कारवाईत समोर आले आहे. पुणे, सोलापूर, सातारा आणि छत्रपती संभाजीनगर अशा अनेक ठिकाणी प्रशासनाने अशा भेसळयुक्त दुधावर कारवाई केली असून, त्याचे व्हिडिओ समाज माध्यमांवर व्हायरल होत आहेत. त्याचा धसका मुंबईकरांनी घेतला आहे..आपण घेत असलेले दूध भेसळीचे तर नाही ना, अशी शंकेची पाल त्यांच्या मनात चुकचुकत असल्याने अनेकांनी डेअरीतून सुट्टे दूध खरेदी करण्याऐवजी आता वेगवेगळ्या ब्रॅंडच्या पाऊच पॅकिंग दुधाला पसंती दिली जात आहे. त्यामुळे मुंबईतील सुट्ट्या दुधाच्या विक्रीत ३० टक्क्यांपर्यंत घट झाल्याचे डेअरी व्यावसायिकांकडून सांगितले जात आहे. दरम्यान, अनेक व्यावसायिक दोन पिढ्यांपासून प्रामाणिकपणे सुट्टे दूध विक्रीचा व्यवसाय करीत आहेत. मात्र प्रशासनाच्या कारवाईमुळे त्यांच्या व्यवसायावर गंडांतर आले असून, बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..Sangli Milk Adulteration Raid : दूध की विषाचा घोट? दुधाचे फॅट वाढवण्यासाठी खाद्यतेल अन् दूध पावडरचा वापर; सलगरेत FDA चा मोठा छापा, पाहा काय काय सापडलं?.लहान मुलांचे संगोपन चांगले व्हावे, म्हणून अनेक जण दररोज डेअरीतून सुट्टे दूध आणतात. पण त्यामध्येच भेसळ करून कोणी त्यांच्या आरोग्याशी खेळत असेल, तर योग्य बाब नाही. त्यामुळे ‘एफडीए’च्या कारवाईपासून अनेक ग्राहक चोखंदळ झाले असून, ते ब्रँडेड पॅकिंग असलेले दूध घेत आहेत, ही स्वागतार्ह बाब असल्याचे दूध विक्रेते शाम शिंदे यांनी सांगितले..Dhule Food Safety Raid : बापरे... तुम्हीही इथून मिठाई खरेदी करता का? धुळ्यातील नामांकित दुकानांमध्ये मुदतबाह्य अन्नपदार्थांची विक्री, FDA ची मोठी कारवाई.तबेल्याचे कच्चे दूध गरम करा!मुंबई परिसरातील तबेल्यांतील दूध वेगवेगळ्या डेअरीच्या माध्यमातून विक्री केले जाते. त्यावर कोणतीही प्रक्रिया केलेली नसते. त्यामुळे ग्राहकांनी कच्चे दूध न वापरता गरम करून प्यावे, असे आवाहन तबेलेवाल्यांनी केले आहे..मुंबईतील दैनंदिन वापर (लाख लिटरमध्ये)एकूण दूध वितरण ५० ते ५२पाऊच पॅकिंग दूध ३५ ते ४०तबेल्यांचे दूध ५सुट्ट्या दुधाची विक्री ८ ते १०.Kolhapur ZP Promotions : ZP शिक्षण विभागाचा भोंगळ कारभार! चुकीच्या पदोन्नत्यांवर पालकमंत्र्यांची मोठी कारवाई; 211 शिक्षकांचे पदोन्नती आदेश रद्द.मुंबईत तबेल्यांचे जवळपास पाच लाख लिटर दूध दररोज वितरित होते. आम्ही दर्जेदार दूध देत असलो तरी राज्यात अनेक ठिकाणी सुट्ट्या दुधातील भेसळ उघडकीस येत असल्याने त्याचा आमच्याही दुधाच्या मागणीवर परिणाम होत आहे. पण आमची नेहमीचे ग्राहक कायम आहेत.-सी. के. सिंग, मुंबई मिल्क प्रोड्युसर असोसिएशनचांगले दूध मिळाले पाहिजे, ही ग्राहकांची मागणी रास्त आहे. भेसळीमुळे त्यांच्या मनात शंका निर्माण झाली आहे. सुट्ट्या दुधाची मागणी घटली आहे.-शाम शिंदे, न्यू ज्योती मिल्क सेंटर, धारावीसुट्ट्या दुधामध्ये मोठ्या प्रमाणात भेसळ होत असल्याचे व्हिडिओ पसरत आहेत. त्यामुळे आम्ही आता सुट्टे दूध बंद केले असून, ब्रँडचे पाऊच पॅकिंगचे दूध घेणे पसंत केले आहे.-नितीन दराडे, ग्राहक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.