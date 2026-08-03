FDA Action: एफडीएच्या कारवाईचा धसका! सीसीआयच्या उपाहारगृहाचा परवाना निलंबित; मुंबईतील इतर क्लबसह जिमखाना प्रशासने सतर्क

नितीन जगताप मुंबई : मुंबईतील सीसीआयसह पाच नामांकित क्लबच्या उपाहारगृहांवर एफडीएने कारवाईचा बडगा उगारल्यानंतर आता मुंबईतील इतर क्लब आणि जिमखाना प्रशासने सतर्क झाली आहेत. या कारवाईमुळे स्वयंपाकगृहाची स्वच्छता व खाद्यपदार्थांच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, या क्लबचे सदस्यही अवाक झाल्याचे चित्र आहे..एमआयजी क्लबच्या एका सदस्याने सांगितले, की एफडीएच्या कारवाईबद्दल फारसे आश्चर्य वाटले नाही. खाद्यपदार्थांचा दर्जा आणि स्वच्छतेबद्दल व्यवस्थापनाने काळजी घ्यायला पाहिजे, असे या सदस्याने सांगितले. मरीन ड्राइव्हलगत असलेल्या मुस्लीम जिमखान्याच्या संचालकांनी एफडीएच्या या कारवाईचे स्वागत केले आहे. स्वयंपाकगृहात केवळ स्टीलचे साहित्य वापरतो, प्लॅटफॉर्म ग्रॅनाईटचे आहे. व्यवस्थापन समितीचे सदस्य स्वयंपाकगृहाची नियमित तपासणी करीत असल्याचे अध्यक्ष युसूफ अब्राहनी यांनी सांगितले..Mumbai News: बदलत्या मुंबईतही टिकला १२८ वर्षांचा वारसा, १८९८ मध्ये सुरू झालेल्या किराणा दुकानाची चौथी पिढी सांभाळतेय धुरा.दादर क्लबच्या एका सदस्याने सांगितले, की आम्ही जेवण करताना चवीत बदल आढळला तर त्याबाबत तक्रार करतो. पण किचनमध्ये स्वच्छता आहे का, झुरळ आहेत का हे पाहायला आम्ही जात नाही. एफडीएकडून ही तपासणी करून कारवाई केली जाते ती योग्यच आहे. एमआयजी क्लब, वांद्रे येथील व्यवस्थापन पदाधिकारी म्हणाले, आमचे स्वयंपाकगृह जुने आहे. त्याचे नूतनीकरण करीत आहोत. तसेच कॅटरिंग सेवेचा दर्जा सुधारण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. स्वच्छतेवर भर दिला जात आहे, अशी प्रतिक्रिया चेंबूर येथील एकर्स क्लबचे महाव्यवस्थापक राजेश शेट्टी यांनी दिली..कारवाईची कारणे१. क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया-झुरळ, कालबाहा अन्नधान्य, भाज्यांवर बुरशी, अस्वच्छ साठवणूक, तेलकट, अस्वच्छ स्वयंपाकगृह २. बीके जुहू जिमखाना आणि द अपर्णा जुहू जिमखाना - अस्वच्छता आणि अन्न साठवणुकीतील त्रुटी३. द विलिंग्डन स्पोर्टस् क्लब : अन्न सुरक्षेचे नियम न पाळणे४. गोरेगाव स्पोर्टस् क्लब - वैध परवान्याशिवाय व्यवसाय सुरू५. एमआयजी क्रिकेट क्लब - वैध परवान्याशिवाय थर्ड पार्टी कॅटरिंग सेवा, स्वयंपाकघरात जिवंत झुरळांचा वावर, अयोग्य अन्न साठवणूक.Mumbai News: बदलत्या मुंबईतही टिकला १२८ वर्षांचा वारसा, १८९८ मध्ये सुरू झालेल्या किराणा दुकानाची चौथी पिढी सांभाळतेय धुरा.क्रिकेट क्लब ऑफ इंडियाचा परवाना तात्पुरता निलंबित केला आहे. ब्रॅंड न बघता या क्लबच्या उपाहारगृहाचे परवाने रद्द केले आहेत. आम्ही टार्गेट म्हणून कारवाई करीत नाही.- तुकाराम मुंढे, आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन.एफडीएच्या मोहिमेचे आम्ही स्वागत करतो. मात्र कॅन्टीन बंद करण्याअगोदर आठवडाभराची तरी नोटीस देऊन सुधारण्याची संधी दिली पाहिजे, असे मला वाटते.- युसूफ अब्राहनी, अध्यक्ष, मुस्लीम जिमखाना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.