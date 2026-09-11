मुंबई

FDA Action: डोंबिवलीत डेअरीवर कारवाई! एफडीएकडून ४९८ लिटर दुधाचा साठा नष्ट

Tukaram Mundhe : एफडीएने डोंबिवलीतील डेअरीवर कारवाई केली आहे. या कारवाईत ४९८ लिटर दुधाचा साठा नष्ट करण्यात आला आहे.
Tukaram Mundhe

Tukaram Mundhe

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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डोंबिवली : पश्चिमेतील भोईरवाडी परिसरात विनापरवाना सुरू असलेल्या दूध व्यवसायावर अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) कारवाई केली. महात्मा फुले रोडवरील श्री नवदुर्गा डेअरीची तपासणी केली असता कोणतीही नोंदणी नसल्याचे, तसेच दूध खरेदी-विक्रीसंदर्भातील आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याचे आढळले. दुधाच्या भेसळीच्या संशयावरून प्रशासनाने सुमारे ४९८ लिटर दूध जप्त करून नष्ट केले.

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