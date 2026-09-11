FDA Action: डोंबिवलीत डेअरीवर कारवाई! एफडीएकडून ४९८ लिटर दुधाचा साठा नष्ट

डोंबिवली : पश्चिमेतील भोईरवाडी परिसरात विनापरवाना सुरू असलेल्या दूध व्यवसायावर अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) कारवाई केली. महात्मा फुले रोडवरील श्री नवदुर्गा डेअरीची तपासणी केली असता कोणतीही नोंदणी नसल्याचे, तसेच दूध खरेदी-विक्रीसंदर्भातील आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याचे आढळले. दुधाच्या भेसळीच्या संशयावरून प्रशासनाने सुमारे ४९८ लिटर दूध जप्त करून नष्ट केले..अन्नसुरक्षा अधिकारी राजेंद्र कर्डक आणि महेंद्र कोडक यांनी डोंबिवलीत छापा टाकून ही कारवाई केली. नष्ट करण्यात आलेल्या दुधाची बाजारातील किंमत सुमारे ४० हजार रुपये असल्याचे अन्न व औषध विभाग कल्याण डोंबिवलीचे सहाय्यक आयुक्त प्रशांत देशमुख यांनी सांगितले. .Mumbai Crime: विनातिकीट प्रवाशाची टीसीला मारहाण, धक्का देत चेहऱ्यावर बुक्का मारला अन्...; मुंबईत खळबळजनक प्रकार.दरम्यान, डोंबिवलीत बाहेरून आणल्या जाणाऱ्या सुट्या दुधाच्या गुणवत्तेचा मुद्दाही या कारवाईमुळे चर्चेत आला आहे. संबंधित दूध कुठून आणले जाते, त्याची गुणवत्ता आणि विक्रीपूर्वी आवश्यक प्रक्रिया पाळली जाते का, याबाबत प्रशासनाकडून तपासणी करण्यात येत आहे..११ दुकानांवर छापाठाणे शहर (बातमीदार) अन्न व औषध प्रशासनाने व्हास्कर कम्पाउंड, शिळ-दिवा रोड, खर्डी गाव परिसरात छापा टाकून २० लाखांचा माल जप्त केला. अन्नसुरक्षेचे नियम न पाळता हे व्यापारी, दुकानदार ग्राहकांच्या जीविताशी खेळत होते. येथे तयार केलेले निकृष्ट पदार्थ झोपडपट्ट्यांसारख्या विभागांमध्ये विक्रीसाठी पाठवले जात होते. ठाण्यातील अन्न आणि औषध विभागाला मिळालेल्या गोपनीय माहितीनुसार अधिकाऱ्यांनी बुधवारी (ता. ९) व्हास्कर कम्पाउंड, शिळ-दिवा रोड, खर्डी गाव परिसरातील ११ दुकानांमध्ये छापा टाकला..Mumbai Local: लोकलमधून जीवघेणा प्रवास! दिवा-मुंब्रा वळणावर ट्रेन येताच महिला खाली पडली, धडकी भरवणारा VIDEO VIRAL.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.