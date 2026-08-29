मुंबईतील ४ मोठ्या हॉटेल्सवर FDAची धाड! स्वयंपाकघरात खराब खाद्यतेल, गंजलेली भांडी अन् झुरळांंचं साम्राज्य; परवाने निलंबित

मुंबई : शहरातील चार अन्न आस्थापनांमध्ये तपासणीदरम्यान गंभीर त्रुटी आढळल्याने अन्न व औषध प्रशासनाने त्यांचे परवाने तसेच नोंदणी निलंबित केली. कलिना येथील विद्यानगरी कॅम्पसमधील मे. अक्षय कटसा, गरवारे इन्स्टिट्यूट ऑफ करिअर, बीकेसीमधील क्राफ्टपॅक हॉस्पिटॅलिटी प्रा. लि., जिओ वर्ल्ड ड्राइव्ह, दादर गोखले रोडवरील इंड्रो हॉटेल अँड रेस्टॉरंट आणि चेंबूर येथील टिळकनगरमधील भगवती स्टोअर्स, राधिका रेसिडेन्सी यांचा यात समावेश आहे..अन्न व औषध प्रशासनाने मुंबईत घडक तपासणी मोहीम राबविली. २५ आणि २७ ऑगस्ट रोजी करण्यात आलेल्या तपासणीत शहरातील चार अन्न आस्थापनांमध्ये गंभीर स्वरूपाच्या त्रुटी आढळून आल्याने त्यांचे परवाने नोंदणी तत्काळ निलंबित करण्यात आली. स्वयंपाकघरात झुरळे व किड्यांचा प्रादुर्भाव, वारंवार वापरल्याने काळवंडलेले आणि खराब झालेले खाद्यतेल, गंजलेली भांडी, अस्वच्छ ठिकाणी अन्नाची साठवणूक तसेच शाकाहारी आणि मांसाहारी पदार्थांसाठी एकच जागा व उपकरणांचा वापर होत असल्याचे तपासणीत आढळले..Mumbai Local: मुंबईकरांसाठी मोठी अपडेट! 'या' मार्गावर मेगाब्लॉक, लोकलसह मेल-एक्स्प्रेसवर परिणाम.तपासणीमध्ये खाद्यपदार्थांमध्ये कृत्रिम रंग व अजिनोमोटोचा अतिवापर, स्वयंपाकासाठी वारंवार वापरल्याने काळवंडलेले आणि अतिप्रमाणात ऑक्सिडीकरण झालेले तेल, स्वयंपाकघर व साठवणुकीच्या ठिकाणी झुरळे आणि किड्यांचा प्रादुर्भाव आढळून आला. काही ठिकाणी शिजवलेला भात उघड्यावर आणि झाकणाविना जिन्याखालील अस्वच्छ जागेत ठेवलेला होता. स्वयंपाकासाठी वापरण्यात येणारी भांडी, उपकरणे आणि चाकू गंजलेले व अस्वच्छ होते. त्यावर चरबी, धूळ आणि सेंद्रिय घाण साचलेली आढळली..औषध विक्री परवाना रद्दडॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय औषधांच्या वापराला प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता असलेल्या 'रिअॅक्टिन प्लस' गोळ्यांच्या पॅकेजिंगवर अनधिकृत जाहिरात केल्याप्रकरणी अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) कारवाई केली. मे. सिप्ला फार्मा अँड लाइफ सायन्सेस लिमिटेड, वडकी, पुणे या कंपनीचा औषध विक्री व वितरणाचा (सी अँड एफ) परवाना २७ ऑगस्टपासून रद्द करण्यात आला आहे. कंपनीच्या साठवणूक व वितरण व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटी तसेच औषध बाजारातून परत मागविण्याच्या प्रशासनाच्या निर्देशांचे अपेक्षित पालन न झाल्याने ही कारवाई करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.