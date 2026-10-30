मुंबई

Tukaram Mundhe: मसाले विक्रेत्यांवर एफडीएची कारवाई, दहा आस्थापनांचे परवाने निलंबित

FDA Action In Mumbai: अन्न व औषध प्रशासनानेकडून मुंबईतील मसाले व मसालेजन्य पदार्थांच्या आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली. या कारवाईत दहा आस्थापनांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत.
FDA action On spice seller

FDA action On spice seller

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : भेसळयुक्त आणि असुरक्षित मसाल्यांची विक्री रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) मुंबईत कारवाईचा धडाका लावला आहे. १ एप्रिल ते २९ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत मुंबईतील मसाले व मसालेजन्य पदार्थांच्या १२३ आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली.

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FDA suspension of licenses