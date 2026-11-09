मुंबई

FDA Action: कच्च्या मालावर एफडीएची कारवाई! खवा, मावा, काजू, बदामसह १७.८२ टन साठा जप्त

Tukaram Mundhe Action In Diwali: कच्च्या मालावर एफडीएने धडक कारवाई केली आहे. या कारवाईत खवा, मावा, काजू, बदामसह १७.८२ टन साठा जप्तन करण्यात आला आहे.
FDA Action

FDA Action In Diwali

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : दिवाळीच्या मिठाई आणि फराळासाठी वापरण्यात येणाऱ्या कच्च्या मालाच्या साठवणुकीवर अन्न व औषध प्रशासनाने मोठी कारवाई केली आहे. मुंबई महानगर प्रदेशाला लागून असलेल्या ठाणे, नवी मुंबई, डोंबिवली, भिवंडी आणि वसई परिसरातून खवा, मावा, काजू, बदाम, पामोलीन तेलासह मोठ्या प्रमाणात खाद्यपदार्थ जप्त करण्यात आले आहेत.

Loading content, please wait...
Mumbai
FDA system
Tukaram Mundhe