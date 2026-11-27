नवी मुंबई : सायन-पनवेल महामार्गावरील तुर्भे रेल्वे उड्डाणपुलाची अवस्था जीर्ण आणि धोकादायक झाल्याने या पुलाच्या पुनर्बांधणीचे काम हाती घेतले आहे. यासाठी ठाण्याकडून तुर्भेमार्गे वाशी आणि मुंबईकडे जाणारा उड्डाणपुलाचा मार्ग २५ नोव्हेंबरपासून ३१ मार्च २०२७ पर्यंत सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी पूर्णपणे बंद ठेवण्यात येणार आहे. त्यामुळे ठाण्याकडून मुंबईकडे जाणाऱ्या वाहनचालकांना पर्यायी मार्गाचा वापर करावा लागणार आहे..असे असतील पर्यायी मार्गठाण्याकडून मुंबईकडे जाणाऱ्या हलक्या, जड व अवजड वाहनांसाठी सायन-पनवेल महामार्गावरून पुढे जात शिखणे पूल किंवा एलपी पुलाखालून उजवे वळण घ्यावे. तेथून पनवेल-सायन मार्गावरील जुईनगर-तुर्भे उड्डाणपुलामार्गे मुंबईच्या दिशेने जाण्यासाठी पर्यायी मार्ग निश्चित केला आहे, असे वाहतूक पोलिसांकडून सांगण्यात आले..'ताम्हिणी' घाटात अपघातांचा धोका! ९५ दुर्घटनामध्ये ३९ जणांचा मृत्यू, १७५ नागरिक जखमी; तीन वर्षांची धक्कादायक आकडेवारी समोर .पाम बीच रोडवर १३ दिवस वाहतूकबंदी !नवी मुंबईतील इंडियन रेसिंग फेस्टिव्हल नाइट स्ट्रीट रेस आणि फॉर्म्युला ४ इंडियन चॅम्पियनशिच्या पार्श्वभूमीवर पाम बीच रोड आणि नेरूळ पश्चिमेकडील अंतर्गत मार्गावरील वाहतुकीत बदल केले आहेत. .रेसिंग ट्रॅक उभारणी आणि स्पर्धेच्या आयोजनासाठी सीवूडस येथील गणपतशेठ तांडेल मैदान परिसरातील मार्ग ७ डिसेंबरपर्यंत सर्व वाहनांसाठी बंद ठेवले आहेत. गणपतशेठ तांडेल मैदान, सीवूड्स येथून वाशीच्या दिशेने जाणारा मार्ग तसेच बेलापूरकडून गणपतशेठ तांडेल मैदान, सीवूड्सकडे जाणारा मार्ग बंद राहील..26/11 Mumbai Attack 18th Anniversary : लाठी घेऊन कसाबच्या गोळ्या अंगावर झेलणारे तुकाराम ओंबळे अन् 'ती' ६० तासांची काळी रात्र! १८ वर्षांनंतरही मुंबईच्या जखमा ताज्या; तहव्वुर राणाच्या प्रत्यार्पणानंतर कुठवर पोहोचला न्याय?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.