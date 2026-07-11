POCSO Case Mumbai : मनोजरंन विश्वात खळबळ ! अल्पवयीन मुलीचा लैंगिक छळ, मुंबईत प्रसिद्ध टीव्ही अभिनेत्याला अटक

मनोरंजन विश्वातून एक धक्कादायक आणि निंदनीय बातमी समोर आली आहे. मुंबईच्या पूर्व उपनगरात एका १६ वर्षीय अल्पवयीन मुलीचा लैंगिक छळ, पाठलाग आणि मारहाण केल्याप्रकरणी एका प्रसिद्ध टीव्ही अभिनेत्याला पोलिसांनी अटक केली आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, पंतनगर पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे..पोलिसांच्या माहितीनुसार, आरोपीने अल्पवयीन मुलीला त्याच्या मोबाइल नंबरवरून तसेच इतर अनेक नंबरवरून वारंवार फोन करून तिचा मानसिक छळ केला. याशिवाय तो तिचा वारंवार पाठलाग करत असे. ५ जुलै रोजी संध्याकाळी आरोपीने मुलीला तिच्या निवासी इमारतीजवळ गाठले. त्यानंतर त्याने तिचा पाठलाग केला, वाद घातला, शिवीगाळ केली आणि हाताने मारहाणही केली. या घटनेमुळे मुलीला मोठ्या मानसिक आणि शारीरिक त्रासाला सामोरे जावे लागले..POCSO Case Mira Bhayandar : अल्पवयीन मुलीवर कारमध्ये अत्याचार, महिला-बालकल्याण समितीच्या सभापतीच्या सख्ख्या भावाचे संतापजनक कृत्य.अल्पवयीन मुलगी आणि आरोपी हे एकमेकांना ओळखत असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. मुलीच्या एका नातेवाईक रहिवाशाने दिलेल्या तक्रारीनुसार पंतनगर पोलिसांनी तातडीने एफआयआर नोंदवला. पोक्सो कायद्याव्यतिरिक्त, पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम ७८ आणि कलम ११५ (२) (हल्ला किंवा दुखापत करण्याची धमकी) अंतर्गतही गुन्हा दाखल केला आहे..एफआयआर नोंदवल्यानंतर शुक्रवारी पोलिसांनी आरोपीला त्याच्या राहत्या घरातून अटक केली. त्याला विशेष पोक्सो न्यायालयात हजर करण्यात आले, जिथे न्यायाधीशांनी त्याला पोलिस कोठडी सुनावली. पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले की, “या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू आहे. पुरावे गोळा करण्याचे काम चालू आहे.”.ही घटना उघडकीस आल्यानंतर मनोरंजन क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते आणि महिला संघटनांनी आरोपीला कठोर शिक्षा द्यावी अशी मागणी केली आहे. अल्पवयीन मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी कठोर कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची गरज या प्रकरणाने पुन्हा एकदा अधोरेखित केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.