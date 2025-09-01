मुंबई

Manoj Jarange: स्वतःला शिवरायांचे मावळे म्हणता अन्...; आंदोलकांचं महिला पत्रकारसोबत गैरवर्तन, पत्रकार संघटनेचं जरांगेंना इशारापत्र

Maratha Reservation Protester: आंदोलकांनी एका महिला पत्रकारसोबत असभ्य वर्तन केल्याची घटना घडली. यावर संतप्त टीव्ही जर्नलिस्ट असोसिएशनने मनोज जरांगे यांना पत्र लिहून घटनेबाबत जाब विचारला आहे.
Maratha Reservation Protester
Maratha Reservation ProtesterESakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : आंदोलकांना आवरा अन्यथा आंदोलनाचे वार्तांकन करणार नाही, अशा आशयाचे पत्र रविवारी टीव्ही जर्नालिस्ट असोसिएशनने रविवारी मनोज जरांगे यांना दिले. शनिवारी एका पत्रकार महिलेसोबत आंदोलकांनी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथे असभ्य वर्तन केले तर एका व्हिडिओ जर्नलिस्ट सोबत धक्काबुक्की करण्यात आली. त्या पार्श्वभूमीवर असोसिएशनने ही भूमिका घेतल्याचे सांगण्यात आले.

Loading content, please wait...
Mumbai
Maratha Reservation
Maratha
maratha Agitation
Manoj Jarange Patil
Maratha reservation protest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com