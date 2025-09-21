मुंबई

Palghar Crime: 'बोईसर तारापूर खून प्रकरणातील दोघे आरोपींना अटक'; पोलिसांनी आरोपींना राजस्थान, मध्यप्रदेश व गुजरातमधून घेतले ताब्यात

Boisar-Tarapur Murder: सदर गुन्हयाचे गांर्भीय लक्षात घेता यतिश देशमुख, पोलीस अधीक्षक, पालघर यांनी स्थानिक गुन्हे शाखा पालघर व तारापुर पोलीस ठाणे यांचेकडील पोलीस अधिकारी व अमंलदार यांचे वेगवेगळी पथके तयार करुन त्यांना सदर गुन्हा उघडकीस आणणे बाबत मार्गदर्शन केले.
Police take two accused in the Boisar-Tarapur murder case into custody from Rajasthan, Madhya Pradesh, and Gujarat.

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-सुमित पाटील

बोईसर : बोईसरजवळील पास्थळ येथील इमारतीत एका तरुणाचा मृतदेह सापडल्याने खळबळ उडाली होती.पास्थळ येथील बालाजी कॉम्प्लेक्स या इमारतीमधील तळमजल्यावर रक्ताच्या थारोळ्यात एका व्यक्तीचा मृतदेह (ता.३) सायंकाळी ४ वाजण्याच्या सुमारास नागरिकांकडून तारापूर पोलिसांना देण्यात आली.

crime
Mumbai
Police Custody
palghar
Attempted Murder
Law and Order
Accuse Arrested
police operation in Maharashtra

