Palghar Crime: 'बोईसर तारापूर खून प्रकरणातील दोघे आरोपींना अटक'; पोलिसांनी आरोपींना राजस्थान, मध्यप्रदेश व गुजरातमधून घेतले ताब्यात

-सुमित पाटील बोईसर : बोईसरजवळील पास्थळ येथील इमारतीत एका तरुणाचा मृतदेह सापडल्याने खळबळ उडाली होती.पास्थळ येथील बालाजी कॉम्प्लेक्स या इमारतीमधील तळमजल्यावर रक्ताच्या थारोळ्यात एका व्यक्तीचा मृतदेह (ता.३) सायंकाळी ४ वाजण्याच्या सुमारास नागरिकांकडून तारापूर पोलिसांना देण्यात आली. मयत हरिश सुखाडीया, अंदाजे वय ३० वर्षे यास आरोपी सुरेंदर चंद्र सिंह व रेखा दुर्गादास वैष्णव यांनी कोणत्यातरी अज्ञात कारणावरुन जिवे ठार मारण्याच्या उद्देशाने कोणत्यातरी धारदार हत्याराने वार करुन जिवे ठार मारले. त्याबाबत तारापुर पोलीस ठाणे येथे गु.र.नं. ५३/२०२५ बी.एन.एस. कलम १०३ (१) प्रमाणे ता.०४/०९/२०२५ रोजी ०१.२२ वाजता गुन्हा दाखल करण्यात आला..सदर गुन्हयाचे गांर्भीय लक्षात घेता यतिश देशमुख, पोलीस अधीक्षक, पालघर यांनी स्थानिक गुन्हे शाखा पालघर व तारापुर पोलीस ठाणे यांचेकडील पोलीस अधिकारी व अमंलदार यांचे वेगवेगळी पथके तयार करुन त्यांना सदर गुन्हा उघडकीस आणणे बाबत मार्गदर्शन केले. स्थानिक गुन्हे शाखा पालघर कडील पथकाने गुन्हयाचे घटनास्थळी भेट देवुन गुन्हयाची माहिती घेवुन यातील आरोपीचा राजस्थान, मध्यप्रदेश व गुजरात राज्यात अथक परिश्रम घेवुन शोध घेवुन, तांत्रीक माहितीचे आधारे आरोपी सुरेद्रं चंद सिंग, वय ३४ वर्षे, २) रेखा दुर्गादास वैष्णव, वय २५ वर्षे दोन्ही रा. परनाळी, पालघर मुळ रा. राजस्थान यांना वापी, गुजरात राज्य येथुन ताब्यात घेवुन त्यांचेकडे सखोल चौकशी करता प्रेमसबंधातून सदरचा गुन्हा केल्याचे आरोपींनी कबुली दिलेली आहे. गुन्ह्यात आरोपींना अटक केले असून सदर गुन्हयाचा पुढील तपास सहाय्य्क पोलीस निरीक्षक निवास कणसे, तारापुर पोलीस ठाणे हे करीत आहेत. सदरची कारवाई पोलीस अधीक्षक, पालघर यतिश देशीमुख, अपर पोलीस अधीक्षक, पालघर विनायक नरळे, उप विभागीय पोलीस अधिकारी, बोईसर विभाग विकास नाईक यांचे मार्गदर्शनानुसार पोलीस निरीक्षक प्रदिप पाटील रोहीत खोत, गोरखनाथ राठोड, राजेश वाघ, सुनिल नलावडे, हवालदार दिपक राऊत, संदिप सुर्यवंशी,विजय ठाकुर, संजय धांगडा, नरेंद्र पाटील, कल्याण केंगार, प्रशांत निकम, वैभव जामदार सर्व नेमणुक स्थानिक गुन्हे शाखा, पालघर तसेच जितेंद्र वसावे, उज्वला पोतदार नेमणुक तारापुर पोलीस ठाणे यांनी पार पाडलेली आहे.