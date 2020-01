अरुंद पायऱ्या, निसरडी वाट आणि धडकी भरवणारी दरी, अडीच वर्षांच्या तिने सर केला कलावंतीण

अलिबाग तालुक्‍यातील लोणारे येथील अडीच वर्षांच्या मुलीने रविवारी माथेरान डोंगररांगेतील पनवेल-कर्जतच्या सीमेवर असलेल्या प्रबळगडाच्या कलावंतीण सुळक्‍यावर चढून तिरंगा फडकवून राष्ट्रध्वजाला मानवंदना दिली. 71 व्या प्रजासत्ताकदिनाचे औचित्य साधून एक आगळा-वेगळा उपक्रम या मुलीने राबविला. तिच्या या कामगिरीबद्दल तिचे सर्व स्तरातून अभिनंदन व कौतुक करण्यात येत आहे. महत्‍वाची बातमी : घाटातील दुरुस्‍तीच्‍या कामामुळे रेल्‍वे वेळापत्रकात बदल माथेरान डोंगररांगेतील पनवेल-कर्जतच्या सीमेवर असलेल्या प्रबळगडाचा कलावंतीण सुळका दोन हजार 300 फूट एवढ्या उंचीवर आहे. संरक्षक आसरा नसलेल्या अरुंद पायऱ्या, निसरडी वाट आणि काळजात धडकी भरविणारी खोल दरी असा हा कलावंतीण सुळका सर करताना भल्या-भल्या ट्रेकर्सना घाम फुटतो. परंतु शिवकन्या शार्विक जितेन म्हात्रे हिने प्रजासत्ताकदिनी हा सुळका कोणत्याही साधनाचा वापर न करता सर केला. मोठी बातमी : कल्‍याण - डोंबिवलीचे पाणी महागणार! त्यानंतर राष्ट्रध्वज फडकवून गडावर होणाऱ्या व्यसन व अस्वच्छता थांबविण्याचा संदेश फलकाद्वारे पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला. शार्विकाच्या या धाडसी वृत्तीचे सर्व स्तरातून कौतुक करण्यात येत आहे. शार्विका हिने यापूर्वी असे अनेक गड पार केले आहेत. लायन्स क्‍लबच्या वतीने नुकताच या मुलीचा सत्कार करण्यात आला. two and half year girl waved indian flag on kalavantin durga

Web Title: two and half year girl waved indian flag on kalavantin durga