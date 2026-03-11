मुंबई

Paduka Darshan Mumbai : मुंबईत दोनदिवसीय ‘भक्तीचा महाकुंभ’,‘भक्ती-शक्ती व्यासपीठा’तर्फे संत आणि सद्‍गुरू पादुकांच्या दर्शनाची संधी

Sant and Sadguru Paduka Darshan : ‘भक्ती-शक्ती व्यासपीठा’च्या वतीने मुंबईत दोनदिवसीय भक्ती महाकुंभ होणार आहे. या कार्यक्रमात संत व सद्गुरूंच्या पादुकांचे दर्शन घेण्यासाठी भाविकांना विशेष संधी उपलब्ध होणार आहे.
कधी : २१ आणि २२ मार्च, २०२६

कुठे : एनएससीआय डोम, वरळी

केव्हा : सकाळी १० ते रात्री ९ पर्यंत

Bhakti Mahakumbh Mumbai : ‘सकाळ माध्यम समूहा’तर्फे वरळी येथील ‘एनएससीआय डोम’ येथे दोनदिवसीय ‘श्रीगुरू पादुका दर्शन उत्सव’ आयोजित करण्यात आला आहे. भक्तीच्या महाकुंभात भाविकांना संत आणि सद्‍गुरूंच्या पादुकांचे दर्शन घेता येणार आहे.

Mumbai
Mauli Paduka
Paduka Darshan sohala

