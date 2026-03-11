कधी : २१ आणि २२ मार्च, २०२६कुठे : एनएससीआय डोम, वरळीकेव्हा : सकाळी १० ते रात्री ९ पर्यंत.Bhakti Mahakumbh Mumbai : ‘सकाळ माध्यम समूहा’तर्फे वरळी येथील ‘एनएससीआय डोम’ येथे दोनदिवसीय ‘श्रीगुरू पादुका दर्शन उत्सव’ आयोजित करण्यात आला आहे. भक्तीच्या महाकुंभात भाविकांना संत आणि सद्गुरूंच्या पादुकांचे दर्शन घेता येणार आहे..हा सोहळा २१ आणि २२ मार्च असे दोन दिवस चालणार असून, त्यात भाविकांना २१ संत आणि सद्गुरूंच्या मूळ पादुकांचे दर्शन घेता येईल. एकाच छताखाली होणारा हा ‘भक्तीचा महाकुंभ’ मुंबईमध्ये भरणार आहे. गेल्या वर्षी हजारो भाविकांनी या महाकुंभात सहभाग घेत पादुकाचरणी आपली सेवा लीन केली होती..भाविकांना आध्यात्मिक आनंद आणि मनःशांतीची अनुभूती देणाऱ्या या अनोख्या सोहळ्याला उदंड प्रतिसाद लाभला होता. त्यापाठोपाठ यंदाच्या पादुका महोत्सवाबद्दलही भाविकांमध्ये कमालीची उत्सुकता निर्माण झाली आहे. त्यामुळेच यंदाही भक्तीपूर्ण कार्यक्रमांचे नियोजन करण्यात आले आहे. भाविकांना भक्तिरसात रमण्याची आणि ध्यानधारणा करण्यासाठी विशेष जागा तयार करण्यात येणार आहे..महोत्सवात सहभागी होण्यासाठी कुठलेही शुल्क आकारण्यात येणार नाही. प्रत्येकाला निर्विघ्नपणे श्रीपादुकांचे दर्शन व्हावे, यासाठी ऑनलाइन नोंदणी सुरू झाली आहे. जास्तीत जास्त भाविक-भक्तांनी या पादुका महोत्सवाला उपस्थित राहून या दिव्य दर्शनाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन ‘सकाळ माध्यम समूहा’तर्फे करण्यात आले आहे..Paduka Darshan Sohla 2025 : अहंकारमुक्तीतूनच सुखाची अनुभूती!, भक्ती-शक्तीतूनच भारत विश्वगुरू होईल; श्री एम यांचा विश्वास .संतांच्या पादुका१) संत ज्ञानेश्वर महाराज२) संत मुक्ताई३) संत नामदेव महाराज४) संत जनाबाई५) संत नरहरी सोनार६) संत सेना महाराज७) संत सावता माळी८) संत एकनाथ महाराज९) संत तुकाराम महाराज१०) संत निळोबाराय.सद्गुरूंच्या पादुका११) महाअवतार बाबाजी१२) श्री स्वामी समर्थ१३) श्री साईबाबा१४) श्री गजानन महाराज१५) समर्थ रामदास स्वामी१६) टेंबे स्वामी महाराज१७) गोंदवलेकर महाराज१८) शंकर महाराज१९) संत जलाराम बाप्पा२०) सद्गुरू गजानन महाराज२१) श्रीगुरू बालाजी तांबे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.