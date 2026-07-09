KDMC: केडीएमसी रुग्णालयातील मारहाणीचे पडसाद! दोन डॉक्टरांचे राजीनामे, आरोग्य व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह

कल्याण : डोंबिवलीतील केडीएमसीच्या शास्त्रीनगर रुग्णालयात डॉक्टरांवरील मारहाण प्रकरणाचे पडसाद आता अधिक तीव्र होताना दिसत आहेत. मारहाण झालेल्या दोन डॉक्टरांनी बाह्यस्त्रोत संस्थेकडे तडकाफडकी राजीनामे सादर केल्याची माहिती महापालिकेतील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे. या घटनेमुळे डॉक्टरांच्या सुरक्षिततेबरोबरच महापालिकेच्या आरोग्य व्यवस्थेतील कार्यपद्धती आणि रुग्णालयांतील वातावरणावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..सूत्रांच्या माहितीनुसार, डॉ. सृष्टी महेंद्र बाविस्कर आणि डॉ. वैभव नामदेव साळुंखे यांनी आपल्या नियंत्रक बाह्यस्त्रोत संस्थेकडे राजीनामे सादर केले आहेत. डॉ. साळुंखे हे बीएएमएस असून मागील चार महिन्यांपासून शास्त्रीनगर रुग्णालयात वैद्यकीय अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. तर डॉ. बाविस्कर या निवासी वैद्यकीय अधिकारी म्हणून सेवा बजावत होत्या..Mumbai: मुंबईत दमदार पाऊस! जलसाठा ४१ टक्क्यांवर पोहोचला, पण पुढचे दोन महिने चिंता वाढवणारे.मारहाणीची घटना, कुटुंबीयांबाबत करण्यात आलेली कथित अश्लील शिवीगाळ, त्यानंतर सुरू झाल्याचे सांगितले जाणारे धमकीचे फोन आणि संदेश यामुळे दोन्ही डॉक्टर मानसिकदृष्ट्या खचल्याची माहिती त्यांच्या सहकाऱ्यांनी दिली. वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करून समाजसेवेच्या उद्देशाने रुग्णालयात दाखल झालेल्या डॉक्टरांना अशा प्रकारच्या अनुभवाला सामोरे जावे लागल्याने त्यांनी सेवा सोडण्याचा निर्णय घेतल्याचे संबंधित कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे..दोन्ही डॉक्टरांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न झाला असता तो होऊ शकला नाही. मात्र, बाह्यस्त्रोत संस्थेतील सूत्रांनी राजीनामे प्राप्त झाल्याची माहिती दिली. याबाबत केडीएमसीच्या वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. दीपा शुक्ल यांनी सांगितले की, "दोन्ही डॉक्टर बाह्यस्त्रोत संस्थेचे आहेत. त्यांनी राजीनामे दिल्याची माहिती आहे. मात्र, त्यांचे अधिकृत राजीनामे अद्याप महापालिकेकडे प्राप्त झालेले नाहीत.".दरम्यान, या घटनेनंतर शास्त्रीनगर रुग्णालयातील वातावरणाबाबतही विविध चर्चा सुरू झाल्या आहेत. काही विद्यमान व माजी डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार, स्थानिक पातळीवरील राजकीय हस्तक्षेप, डॉक्टरांवरील दबाव आणि वारंवार उद्भवणारे वाद यामुळे अनेक डॉक्टर या रुग्णालयात दीर्घकाळ सेवा देण्यास इच्छुक नसतात. तथापि, या दाव्यांबाबत संबंधित लोकप्रतिनिधींची अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप समोर आलेली नाही..Mumbai: मराठी भाषिकांना कायदेशीर मदत; सीमाप्रश्नी बैठकीत मुख्यमंत्र्यांची घोषणा; शरद पवार यांचीही उपस्थिती.काही डॉक्टरांनी असा दावाही केला की, रुग्णालय परिसरात अनेक वर्षांपासून काही समाजकंटकांचा मुक्त वावर असल्याच्या तक्रारी वेळोवेळी करण्यात आल्या. रात्रीच्या वेळी रुग्णालय परिसरात अनधिकृत वावर, रुग्णालयाच्या जागेचा गैरवापर आणि कर्मचाऱ्यांशी गैरवर्तन होत असल्याचे आरोप करण्यात आले. मात्र, या आरोपांची स्वतंत्रपणे अधिकृत पुष्टी झालेली नाही..डॉक्टरांच्या सुरक्षिततेबरोबरच निवासी सुविधांचाही प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. रुग्णालय परिसरात निवासी डॉक्टरांसाठी पुरेशा सुविधा नसल्याने बाहेरून येणारे डॉक्टर येथे दीर्घकाळ टिकत नसल्याची चर्चा वैद्यकीय वर्तुळात आहे. महापालिकेने अलीकडेच शंभर डॉक्टरांच्या भरतीसाठी मुलाखती घेतल्या असताना अत्यल्प उमेदवार उपस्थित राहिल्याचेही सांगितले जात आहे..शास्त्रीनगर रुग्णालयातील मारहाणीची घटना राज्यभर गाजल्यानंतर डॉक्टर संघटनांमध्ये अस्वस्थता वाढली असून, सरकारी आणि महापालिका रुग्णालयांमध्ये डॉक्टरांच्या सुरक्षिततेसाठी अधिक कठोर उपाययोजना करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिका प्रशासन, राज्य सरकार आणि संबंधित यंत्रणा कोणती भूमिका घेतात, याकडे वैद्यकीय क्षेत्रासह नागरिकांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.