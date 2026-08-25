Mumbai Accident: शाळेतून परतताना काळाचा घाला, विविध घटनेत २ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू; दोन घरांत दुःखाचा डोंगर

कर्जत : मुरबाड-कर्जत राष्ट्रीय महामार्गावर भरधाव कारच्या धडकेत आर्या अनिल ठोंबरे (वय ११, रा. कुंडलज) या इयत्ता पाचवीतील विद्यार्थिनीचा मृत्यू झाला. आर्या ही भोईरवाडी जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षण घेत होती..सोमवारी सकाळच्या सत्रातील शाळा १२ वाजता सुटल्यानंतर शाळेतून घरी चालत येत असताना भरधाव कारने तिला जोरदार धडक दिली. गंभीर जखमी अवस्थेत तिला कर्जत उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र डॉक्टरांनी तपासणीनंतर तिला मृत घोषित केले..दुधात मिल्क पावडर आणि थंड पाण्याचा वापर, गुप्त माहिती मिळताच FDAची धाड, भेसळखोरांना रंगेहाथ पकडलं .घटनेची माहिती मिळताच गटशिक्षणाधिकारी, गटविकास अधिकारी सुशांत पाटील, गटशिक्षण अधिकारी अनंत खैरे तसेच अन्य अधिकारी उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल झाले. दरम्यान, आर्याच्या नातेवाइकांनी रुग्णालयात मोठी गर्दी केली होती..काँक्रीट मिक्सरने मुलाला चिरडलेपश्चिम द्रुतगती महामार्गावर काशी मिरा भागात एका १२ वर्षीय शालेय विद्यार्थ्यांचा सोमवारी (ता. २४) दुपारी सिमेंट काँक्रीट मिक्सरच्या चाकाखाली येऊन मृत्यू झाला. शाळा सौरभ विश्वकर्मा सुटल्यावर वडिलांसोबत दुचाकीवरून घरी जात होता. या वेळी मिक्सरने त्यांच्या दुचाकीला बाजूने धडक दिली. त्यामुळे मागे बसलेला सौरभ खाली पडला आणि चाकाखाली आला. त्याचा उपचारांपूर्वीच मृत्यू झाला होता. पोलिसांनी मिक्सरचालकाला अटक केली आहे..Abhijeet Dipke: अभिजित दीपकेंचं महायुती सरकारला पत्र, वस्तुस्थिती अहवाल जाहीर करण्याची मागणी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.