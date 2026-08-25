मुंबई

Mumbai Accident: शाळेतून परतताना काळाचा घाला, विविध घटनेत २ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू; दोन घरांत दुःखाचा डोंगर

Highway Accident : शाळेतून परतताना अपघातात २ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. एकाच दिवशी घडलेल्या दोन वेगवेगळ्या घटनांनी परिसरात खळबळ उडाली आहे.
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ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कर्जत : मुरबाड-कर्जत राष्ट्रीय महामार्गावर भरधाव कारच्या धडकेत आर्या अनिल ठोंबरे (वय ११, रा. कुंडलज) या इयत्ता पाचवीतील विद्यार्थिनीचा मृत्यू झाला. आर्या ही भोईरवाडी जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षण घेत होती.

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