Kalyan News: कल्याणमध्ये २ कुत्र्यांनी पोलिसांना कामाला लावलं, रात्रभर शोधाशोध; नेमकं काय घडलं?

कल्याण : मागील काही दिवसांपासून महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये भटक्या कुत्र्यांचा हैदोस वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. मुंबई शहरासह उपनगरातही अनेक भागात भटक्या कुत्र्यांचा नागरिकांवर हल्ला वाढत चालला आहे. कल्याणमध्ये खडकपाडा परिसरानंतर आता रेल्वे स्थानक परिसरात मोकाट कुत्र्यांची दहशत वाढल्याचे चित्र आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, कल्याण खडकपाडा परिसरात रविवार (ता. ९) रोजी एका पिसाळलेल्या भटक्या कुत्र्याने १५० हून अधिक प्रवाशांवर हल्ला केल्याची घटना घडली. या घटनेत अनेकजण जखमी झाले असून या प्रकारानंतर पोलिसांनी रात्रभर शोधमोहीम राबवत श्वानाला पकडले आहे. हा श्वान सतत त्याची राहती जागा बदलत असल्यामुळे पोलीस पथकासह, स्थानिक नागरिकही या कुत्र्याला पकडण्यासाठी रात्रभर फिरत होते. अखेर पहाटेच्या सुमारास या कुत्र्याला पकडण्यात पोलिसांना यश आलं..Mumbai Local: पश्चिम रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत, लोकल ४५ मिनिटं उशिराने सुरू; प्रवाशांचे हाल .त्यांनतर कल्याण रेल्वे स्थानक परिसरातही दुसऱ्या भटक्या श्वानाने थैमान घातले. या पिसाळलेल्या भटक्या कुत्र्याने दिवसभरात १० ते १५ जणांवर हल्ला केला. यामुळे आता नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून या कुत्र्याला जेरबंद करण्यात यावं अशी मागणी केली जात आहे. कल्याणमध्ये दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यामुळे प्रशासन यावर काय पाऊलं उचलणार, तसेच कोणती उपाययोजना सुरु करणार हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे..कल्याणमध्ये कुत्र्यांचा १२५ जणांना चावाकेडीएमसी हद्दीत भटक्या कुत्र्यांची संख्या आणि दहशत दिवसेंदिवस वाढत आहे. रविवारी (ता. ९) कल्याण पश्चिम परिसरात अवघ्या सहा तासांत तब्बल १२५ नागरिकांना भटक्या कुत्र्यांनी चावा घेतल्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..Dahisar Fire: दहिसरमध्ये आगीचं रौद्ररूप, परिसरात धुराचे मोठे लोट; गॅरेजला अचानक लागलेल्या आगीचा VIDEO VIRAL.कल्याण पश्चिमेतील संदीप हॉटेलपासून आधारवाडी परिसरापर्यंत रविवारी दुपारी ३ ते रात्री ९ वाजेपर्यंत भटक्या कुत्र्यांनी सुमारे १२५ नागरिकांना चावा घेतला. जखमी नागरिकांनी उपचारासाठी रुक्मिणीबाई रुग्णालयात मोठी गर्दी केली. रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. संदीप पगारे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जखमी झालेल्या ११ वर्षीय मुलीची प्रकृती गंभीर असल्याने तिला पुढील उपचारासाठी सायन रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.