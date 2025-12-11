मुंबई

Mumbai News : दुचाकी टॅक्सीचालक अडचणीत; ‘ईव्ही’ सक्तीमुळे लाखो प्रवाशांचेही हाल

राज्य सरकारने दुचाकी टॅक्सी सेवेसाठी केवळ इलेक्ट्रिक दुचाकींनाच परवानगी देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर हजारो दुचाकी टॅक्सीचालक बेरोजगार झाले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई - राज्य सरकारने दुचाकी टॅक्सी सेवेसाठी केवळ इलेक्ट्रिक दुचाकींनाच परवानगी देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर हजारो दुचाकी टॅक्सीचालक बेरोजगार झाले आहेत. कोणतीही पूर्वतयारी न करता लागू करण्यात आलेल्या या ईव्ही सक्तीमुळे चालकांसह दररोज दुचाकी टॅक्सीवर अवलंबून असलेल्या लाखो प्रवाशांचेही हाल होत असल्याचा आरोप बाइक टॅक्सी असोसिएशनने (बीटीए) केला आहे.

