Mumbai News: वसईत उघड्या गटाराने घेतला चिमुरड्याचा बळी! दोन वर्षांच्या मुलाचा दुर्दैवी मृत्यू; परिसरात हळहळ

वसई : वसई पूर्वेतील वालीव परिसरात उघड्या गटारात पडून अवघ्या दोन वर्षांच्या चिमुरड्याचा मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. अंकुश शाहदेव तुरिया असे मृत मुलाचे नाव आहे. या घटनेमुळे परिसरात शोककळा पसरली असून, उघड्या गटारांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, वसई पूर्वेतील वालीव परिसरात ही दुर्दैवी घटना घडली. खेळता खेळता अंकुश गटारात पडल्याचे लक्षात येताच त्याच्या वडिलांनी क्षणाचाही विलंब न करता गटारात उडी मारली. त्यांनी तातडीने मुलाला बाहेर काढले. मात्र, तोपर्यंत गटारातील पाणी मुलाच्या नाकातोंडात गेल्याने त्याची प्रकृती गंभीर झाली होती..Mumbai Local: देवीच्या दर्शनासाठी लोकल प्रवास करताय? वेळापत्रक पहाच, 'या' मार्गांवर मेगाब्लॉक; अनेक रेल्वे सेवा रद्द.मुलाला तातडीने उपचारासाठी नालासोपारा पूर्वेतील नागिंदासपाडा येथील महापालिकेच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, डॉक्टरांनी तपासणी केल्यानंतर त्याला मृत घोषित केले. त्यामुळे कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. अवघ्या दोन वर्षांच्या मुलाचा अशा प्रकारे मृत्यू झाल्याने स्थानिक नागरिकांकडून हळहळ व्यक्त केली जात आहे..दरम्यान, या घटनेची माहिती रुग्णालय प्रशासनाने पोलिसांना दिल्यानंतर वालीव पोलिसांनी अपघाती मृत्यूची नोंद केली आहे. मुलाचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला असून, या घटनेचा पुढील तपास सुरू आहे. अंकुश गटारात नेमका कसा पडला, दुर्घटनेच्या वेळी परिस्थिती काय होती आणि या घटनेमागे अन्य काही कारण आहे का, याचा शोध पोलीस घेत आहेत..या घटनेमुळे परिसरातील उघड्या गटारांचा आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. गटारांवर सुरक्षित झाकणे नसल्यास किंवा परिसरात पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था नसल्यास अशा दुर्घटनांचा धोका निर्माण होऊ शकतो. विशेषतः लहान मुलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अशा ठिकाणी आवश्यक खबरदारी घेणे महत्त्वाचे आहे..आता या घटनेच्या तपासातून नेमकी काय माहिती समोर येते आणि परिसरातील उघड्या गटारांच्या सुरक्षेबाबत प्रशासन काय पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.