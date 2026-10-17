मित्रांनीच केला घात! मित्राच्या पत्नीसोबतच २ मित्रांचं नको ते कृत्य, ४ वर्षीय मुलाला जीवे मारण्याची धमकी; विरारमध्ये खळबळ

मुंबई : मैत्रीचं नातं हे जगातील सर्वात सुंदर, निस्वार्थी आणि रक्ताच्या नात्यापेक्षाही घट्ट मानलं जातं. मात्र याच मैत्रीला काळीमा फासणारी घटना मुंबईतील विरार येथे घडली आहे. दोन तरुणांनी त्यांच्या मित्राच्या पत्नीवरच सामूहिक अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. मित्र घरी नसताना अचानक त्याच्या घरी जात त्याच्या पत्नीवर जबरदस्ती करत अत्याचार केला.. तसेच तिच्या चार वर्षीय मुलाला जीवे मारण्याची धमकी देखील दिली. या घटनेमुळे विरार परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे. .नेमकं काय घडलं?आरोपी सूरज यादव हा पीडित महिलेच्या पतीचा मित्र असून त्याचं अनेकदा पीडितेच्या घरी येणं जाणं होतं. मागील पाच वर्षांपासून पीडित महिला आणि आरोपी यांची ओळख होती. ८ तारखेला पीडितेचा पती घरी नसताना अचानक आरोपी सूरज यादव त्याच्या एका विशाल नावाच्या मित्राला घेऊन पीडितेच्या घरी गेला. यावेळी घरी केवळ पीडित महिला आणि तिचा चार वर्षीय मुलगा होता..लग्न ठरलं, होणाऱ्या पत्नीसोबत लॉजवर गेला; एकमेकांच्या सहवासात असतानाच २५ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू; अलिबागमध्ये काय घडलं?.पीडितेने केलेल्या तक्रारीनुसार, यावेळी दोन्ही आरोपी घरात घुसत त्यांनी पीडितेच्या चार वर्षांच्या मुलाला जीवे मारण्याची धमकी देत तिच्यावर सामूहिक अत्याचार केला. दरम्यान, या घटनेनंतर पीडितेने तातडीने विरार पोलीस स्थानकात धाव घेत तक्रार दाखल केली. पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी आरोपींना अटक केली..काही तासांत आरोपींना बेड्याविरामध्ये झालेल्या या सामूहिक अत्याचार प्रकरणात सूरज यादव आणि विशाल अशी आरोपींची नावे आहेत. या दोन्ही आरोपींवर विरार पोलिसांनी सामूहिक अत्याचारासह जीवे मारण्याची धमकी आणि इतर गंभीर कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. तसेच या घटनेची तक्रार दाखल होताच अवघ्या काही तासात आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांनी आरोपींना न्यायालयात हजर केले असता, न्यायालयाने चार दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे..Mumbai Local: देवीच्या दर्शनासाठी लोकल प्रवास करताय? वेळापत्रक पहाच, 'या' मार्गांवर मेगाब्लॉक; अनेक रेल्वे सेवा रद्द.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.