Crime: ५० रुपयाच्या वादातून १८ वर्षीय रिक्षाचालकाची हत्या, तरुण प्रवाशांकडून धारदार शस्त्राने सपासप वार; नवी मुंबईतील खळबळजनक घटना

नवी मुंबई : नवी मुंबई येथे रिक्षाच्या भाड्यावरून झालेल्या क्षुल्लक वादातून १८ वर्षीय रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने वार करत त्याची निर्घृण हत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या प्रकरणाचा छडा लावत नवी मुंबई गुन्हे शाखा आणि वाशी पोलिसांनी दोन आरोपींना अटक केली असून परिसरात एकच नागरिक, प्रवासी आणि चालकांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, सुजनकुमार फेकू महतो (वय १८, रा. घणसोली) असे मृत रिक्षा चालकाचे नाव असून तो २८ ऑगस्ट २०२६ रोजी सायंकाळी सुजनकुमार रिक्षा घेऊन प्रवासी वाहतूक करण्यासाठी घराबाहेर पडला होता. २९ ऑगस्ट रोजी मध्यरात्री ३ वाजून ३६ मिनिटांच्या सुमारास कोपरखैरणे रेल्वे स्थानक परिसरातून दोन इसमांनी सुजनच्या रिक्षात प्रवेश केला आणि त्याला मानखुर्दला जाण्यास सांगितले..Thane News: कळवा रुग्णालयाच्या डाळीत झुरळ! डोळ्याला पट्टी असलेल्या रुग्णाच्या ताटात धक्कादायक प्रकार.यानंतर रिक्षा वाशीतील फोर्टिस हॉस्पिटलजवळील मिनी सी-शोर गार्डन परिसरात पोहोचल्यानंतर सुजनला दुसऱ्या ग्राहकाचा फोन आला. त्याने आपल्याला दुसरे भाडे असल्याचे सांगत दोन्ही आरोपींना रिक्षातून उतरण्यास सांगितले. मात्र या कारणावरून चालक आणि आरोपी प्रवासी यांच्यात पुन्हा वाद झाला. मात्र अवघ्या क्षणात या वादाचे रूपांतर जीवघेण्या हल्ल्यात झाले. संतापलेल्या आरोपींनी धारदार शस्त्राने रिक्षाचालक सुजनच्या मानेवर, डोक्यावर आणि हातावर वार करून त्याची हत्या केली. त्यानंतर त्याची रिक्षा घेऊन दोघेही घटनास्थळावरून पसार झाले..दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच गुन्हे शाखा कक्ष-१, मध्यवर्ती कक्ष आणि वाशी पोलिस ठाण्याची स्वतंत्र तपास पथके तयार करण्यात आली. तातडीने कारवाई करत घटनास्थळासह आरोपींच्या हालचालींच्या मार्गावरील विविध ठिकाणच्या सीसीटीव्ही फुटेजचे तांत्रिक विश्लेषण करण्यात आले. तसेच गोपनीय माहितीच्या आधारे तपास सुरू करण्यात आला..आरोपींची माहितीतपासादरम्यान आरोपींची ओळख पटवण्यात पोलिसांना यश आले असून त्यांनी दोन्ही आरोपींना मानखुर्द परिसरातून ताब्यात घेण्यात आले. साहिल आनंदा सुर्वे (वय २०) आणि साहिल यशवंत खरात (वय २०) अशी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत..Bandra Accident: श्रीमंतीचा माज! मोबाईलवर बोलत उडवलं, ८ वर्षीय चिमुकल्याचा मृत्यू, प्रकरण दाबण्यासाठी साक्षीदाराला पैशांची ऑफर .यापूर्वीही गुन्हा दाखल असल्याचे उघडआरोपी साहिल आनंदा सुर्वे याच्याविरोधात यापूर्वीही गुन्हा दाखल असल्याचे समोर आले आहे. त्याच्यावर कलम ३०७, ३२६ तसेच आर्म्स ॲक्ट कलम ४, २५ अन्वये गुन्हा नोंद असून, तो ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जेलमधून जामिनावर बाहेर आला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.